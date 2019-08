Vizita-surpriza la summit-ul G7, unde cele mai puternice natiuni din lume cauta solutii la crizele mondiale

Ziare.

Acesta a raspuns invitatiei omologului francez, Jean-Yves Le Drian, si nu va avea intalniri cu oficiali americani, scrie The Guardian.In acest context, presedintele francez Emmanuel Macron a precizat duminica ca nu are "mandat formal de la G7" pentru a discuta cu Iranul si ca fiecare "va continua sa actioneze in rolul sau", dar s-a aratat multumit ca membrii G7 impartasesc aceleasi obiective, potrivit AFP."G7 este un club informal, nu acordam mandat formal unuia sau altuia", a spus Macron atunci cand Donald Trump a asigurat ca nu a discutat cu omologii sai despre vreun mesaj comun cu Iranul.Asta cu toate ca Emmanuel Macron a precizat anterior la postul de televiziune LCI ca va exista "o declaratie comuna" a G7 privind problema Iranulu i.Dosarul asupra programului nuclear iranian constituie unul dintre principalele puncte de pe agenda summitului G7.Tarile europene si Japonia , semnatare ale acordului din 2015, ca si SUA, care a denuntat acest acord si au impus sanctiuni economice Iranului, provocand o escaladare a tensiunilor in aceasta regiune.Asezat langa premierul japonez Shinzo Abe, care a avut o tentativa de mediere intre SUA si Iran in iunie, Trump a spus: "Sprijin pozitia premierului Abe, pentru ca de asemenea vorbeste cu Iranul... Vom avea propria abordare. Dar nu poti opri oamenii sa vorbeasca. Daca vor sa vorbeasca, pot vorbi".Vezi aici toate temele summit-ului G7