Vremea extrema a ucis cel putin 11 oameni, in centrul si sudul SUA. Iar pericolul inca nu a trecut

Commuter TRE train arriving in Fort Worth, Texas, USA this morning after freak storm covers DFW area with snow. pic.twitter.com/dCyE4pMKyt - Skyler in Dallas #GreenItBack (@SkylerinDallas) January 11, 2020

Weather: Severe storms, tornadoes to hit from Oklahoma to South https://t.co/vmTmRA3IUb - BoogieFinger (@boogiefinger) January 11, 2020

Vremea rea a facut ravagii, zilele trecute, in Kansas, Nebraska, Missouri, Texas Louisiana si Alabama, potrivit NBC News. In Louisiana, un barbat de 79 de ani si consoarta sa de 65 au fost gasiti morti, dupa ce rulota in care traiau a fost distrusa de vant. Informatiile au fost oferite de autoritati, pe Facebook.Aceleasi autoritati au postat imagini cu pagubele cauzate de vantul puternic la o scoala din zona.Si tot in Louissiana, un barbat a murit strivit sub un copac prabusit peste locuinta sa.Un politist si un paramedic au murit in timp ce interveneau la un accident. O alta persoana de la fata locului este in stare critica.Un om a murit si in Texas, inecat de apele care au navalit pe o sosea. Sute de mii de oamei au ramas fara energie electrica, din cauza furtunii, iar in Oklahoma si Arkansas o parte dintre autostrazi s-au inchis din cauza inundatiilor, transmite ABC.net.au. In alte parti din Texas, furtunile au adus zapezi, intr-o perioada in care localnicii nu se asteptau la astfel de fenomene.In statul Alabama - situat in sudul SUA - meteorologii au anuntat producerea unei tornade si au emis o atentionare. Americanii din zona au fost sfatuiti sa se puna la adapost de vantul puternic si de fulgere, dar si sa fie pregatiti pentru inundatii.Presa din SUA ii indeamna pe oamenii din zonele afectate sa se pregateasca, in continuare, pentru vreme severa, in zilele urmatoare.