A scazut numarul atacurilor teroriste, dar sa nu fim prea optimisti

Potrivit studiului Global Attack Index al organizatiei dumneavoastra, numarul atacurilor teroriste a scazut in 2018 cu o treime fata de anul precedent. In acelasi timp, numarul victimelor civile ale atentatelor s-a diminuat cu un sfert. Care sunt cauzele acestei evolutii?

Au existat schimbari in ceea ce priveste felul atacurilor teroriste?

Care sunt cele mai periculoase grupari teroriste la nivel mondial?

Care e situatia in Europa in ceea ce priveste numarul atentatelor si al victimelor?

La nivel mondial a scazut considerabil numarul atentatelor, dar studiul organizatiei dumneavoastra a inregistrat o crestere in Ucraina. Acolo au fost raportate cele mai multe atentate teroriste din lume. Din ce motiv?

Care regiune e cea mai periculoasa din lume?

Credeti ca numarul atacurilor teroriste va creste din nou, in special din cauza evolutiilor din Orientul Mijlociu?

Ziare.

com

Expertul in terorism Matthew Henman explica pentru DW care sunt cauzele - si de ce nu trebuie, totusi, sa fim prea optimisti.In anii 2016 si 2017, numarul atentatelor teroriste au crescut in mod dramatic din cauza luptelor cu gruparea terorista Statul Islamic pentru controlul unor teritorii din Irak si Siria, in orasele Mosul si Rakka, dar si in alte regiuni. In 2018 nu s-a mai ajuns la lupte de aceste dimensiuni pentru controlul unor aglomerari urbane mai mari.Scaderea numarului atentatelor din Siria si Irak a fost factorul cel mai important care a contribuit la diminuarea numarului atacurilor teroriste la nivel mondial. Evolutia aceasta se explica in primul rand prin slabirea Statului Islamic.Marea majoritate a atentatelor sunt comise, in continuare, de islamisti. Dar observam, in acelasi timp, ca violenta extremistilor de dreapta creste. Cu toate acestea, cifrele privind acest tip de violenta din Europa de Vest si SUA nu se compara in niciun fel cu cele privind violenta islamistilor.. Cu toate ca ISIS a pierdut o mare parte din teritoriile pe care le cucerise, a ramas si in 2018 cea mai periculoasa grupare terorista din lume in ceea ce priveste numarul victimelor. Pericolul persista, teroristii de la ISIS sunt activi in continuare, nu doar in Irak si Siria, ci si in Afganistan, Africa de Vest, Yemen, Somalia si Asia de Sud-Est.Doar pericolul reprezentat de talibani se mai apropie de ISIS. In 2018, numarul victimelor acestor extremisti s-a dublat in comparatie cu anul precedent, au existat multe victime din randurile fortelor de ordine din Afganistan.E acesta motivul pentru care Afganistanul a depasit Siria, ajungand in 2018 pe primul loc al listei celor mai periculoase tari din lume?Absolut. Talibanii comit atentate de mare anvergura impotriva fortelor de ordine din Afganistan, iar ISIS si grupurile locale afiliate comit atentate impotriva populatiei civile, care se soldeaza cu multe victime, chiar daca sunt fenomene separate.Viteza raspandirii violentei a mai scazut, iar numarul victimelor s-a diminuat considerabil. A existat o serie de atentate mai mici, comise de teroristi care au actionat pe cont propriu, dar in Europa de Vest nu s-a mai ajuns la atentate mai mari de tipul celor din anii precedenti.Cu toate acestea, pericolul e in continuare ridicat, pentru ca in Europa de Vest nu-i vorba doar de violenta islamistilor, ci si de o ascensiune a extremismului de dreapta, in cazul caruia se ajunge des la distrugerea unor obiecte sau la violente de un grad mai redus.Conflictul din Ucraina e destul de static. Analizele noastre se bazeaza pe date "open-source", ceea ce inseamna ca putem lucra doar cu datele care au fost raportate. Daca separatisii trag cu arme de foc de calibru mic, Ucraina intregistreaza acest act de violenta ca atentat.In Afganistan sau Siria nu s-ar raporta fiecare schimb de focuri de dimensiuni mai mici. Asadar, cele mai multe atentate se inregistreaza in Ucraina, motivul e insa ca sunt raportate mai exact si ca luptele au loc intr-o regiune anume, putand fi localizate. Astfel, se tine evidenta mai usor.Daca ar trebui sa pariez pe o suma de bani, care va fi urmatoarea regiune in care islamistii vor prelua controlul asupra unor teritorii extinse, as raspunde: Africa de Vest.Pierderile pe care le-a suferit armata nigeriana in urma atacurilor ISIS sunt dramatice, multi soldati au dezertat. Armata nu prea e in stare sa apere teritorii intregi daca e atacata constant de ISIS. As fi surprins daca teroristii nu ar reusi sa preia din nou controlul asupra unor teritorii mari din nordul Nigeriei.Cred ca nu vor exista schimbari considerabile, poate va exista o crestere usoara. In Siria si Irak, gruparea ISIS a folosit ultimele 12 luni pentru a se reorganiza si redresa dupa pierderile suferite, pregatindu-se pentru un nou inceput ca miscare revolutionara, nu ca miscare teritoriala ca in trecut.Teroristii vor incepe, incetul cu incetul, sa devina mai activi si sa creasca numarul atentatelor, mai ales in estul si sudul Siriei si in Irakul central si de nord. In acelasi timp, s-ar putea ca aliatii lor din alte regiuni sa-si intensifice activitatea. Probabil se va ajunge la mai multe lupte la Idlib si la o ofensiva a conducerii siriene cu sprijin rusesc, pentru a recastiga complet controlul.Si o ofensiva a Turciei impotriva kurzilor din Siria e probabila. Nici conflictul din Ucraina nu va pierde din intensitate. Iar in Afganistan talibanii au o pozitie tot mai puternica.