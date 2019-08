Atentat cu bomba in Danemarca: Nu este un accident. Cineva a vizat in mod deliberat cladirea

Massive blast destroys head offices of Danish Tax Agency as police probe 'possible criminal act' https://t.co/WLdpwMhbSE - Daily Mail Online (@MailOnline) August 7, 2019

Earlier this week explosives damaged tax agency building in Copenhagenhttps://t.co/GyZL3zM5NU (🔒) - Nordic News (@Nordic_News) August 10, 2019

Politia din oras a informat pe Twitter ca explozia s-a produs langa o sectie de politie din cartierul Norrebro si a adaugat ca nicio persoana nu a fost ranita.Serviciile de urgenta s-au deplasat la locul exploziei dupa ce au primit apeluri referitoare la un zgomot foarte puternic in zona, a declarat purtatorul de cuvant al brigazii de pompieri Brian Eriksson pentru agentia de stiri daneza Ritzau.Incidentul s-a produs dupa o alta explozie care a avut loc marti seara si care a spart geamurile si a provocat pagube fatadei cladirii care gazduieste Agentia daneza de taxe si impozite din Copenhaga. Politia considera incidentul de marti seara drept un act deliberat."Nu este un accident. Cineva a vizat in mod deliberat cladirea", a declarat miercuri pentru presa inspectorul sef de politie Jorgen Bergen Skov, adaugand ca momentul in care s-a produs explozia sugera ca autorul nu a avut in intentie sa provoace victime.O explozie similara s-a produs in urma cu doar trei zile in urma, la un birou al fiscului danez, iar de la inceputul acestui an s-au inregistrat deja 9 explozii puternice in Copenhaga.