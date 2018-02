Cum ajung unii romani sa devina radicali islamisti? Din cauza saraciei si nivelului intelectual scazut

Cate dosare au fost in 2017

"Romania nu s-a confruntat cu o amenintare terorista"

Radicalizarea islamica, risc major

Ziare.

com

"In numeroase cazuri radicalizarea se suprapune peste unele probleme de ordin social (statut financiar precar, lipsa unui loc de munca), juridic (sunt sau au fost incarcerati) sau psihic (instabilitate, nivel intelectual scazut ori chiar afectiuni atestate medical) si in absenta unei culturi religioase", arata DIICOT.Situatiile de radicalizare care implica adolescenti, desi putin numeroase, au atras atentia anchetatorilor asupra puterii de contaminare a ideologiilor de tip extremist, care justifica si indeamna la violenta, dar si asupra necesitatii de adaptare a mecanismelor legislative si institutionale de interventie.In cursul anului 2017, din cele 190 de cauze de solutionat, privind infractiuni de terorism sau contra securitatii nationale, din care 87 cauze nou inregistrate in perioada de referinta, a fost solutionat un numar de 81 cauze fata de 36 cauze solutionate in 2016, din cele 141 cauze de solutionat din care 93 cauze nou inregistrate in 2016.Cifrele aratate reprezinta o crestere cu 34,75% a cauzelor de solutionat, o scadere cu 6,45% a cauzelor nou inregistrate si o crestere cu 125% a cauzelor solutionate.Dintre acestea, in cursul anului 2017, au fost solutionate prin rechizitoriu si acorduri de recunoastere a vinovatiei un numar de 13 cauze cu 20 inculpati, dintre care 4 inculpati arestati preventiv.Potrivit DIICOT, in cazul rezidentilor, sursele de radicalizare sunt preponderent externe si reflecta problematici cronicizate in ultimii ani in arealul de conflict siriano-irakian, AF-Pak (Afganistan-Pakistan- n.red.) si Magreb (in primul rand cele trei tari nord-africane Tunisia, Algeria si Maroc, Egiptul, partial si Libia si Mauritania - n.red.).Situatia operativa pe profil antiterorist la nivel national s-a aflat in tot cursul anului 2017 in corelatie cu evolutiile din spatii externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa si crizele de securitate din MENA si Af-Pak."Romania nu s-a confruntat pe parcursul anului 2017 cu o amenintare terorista concreta si consistenta", a precizat DIICOT.Propaganda Daesh a continuat sa constituie principalul motor al declansarii si alimentarii procesului de radicalizare, fiind insa dublata de ideologia extremista promovata si de alte organizatii teroriste.Data fiind accesibilitatea ridicata, viteza crescuta a comunicarii si posibilitatea anonimizarii, Internetul a continuat sa constituie mediul predilect pentru accesarea, diseminarea si crearea de continuturi radicale.Potrivit DIICOT, comparativ cu situatia de la nivel european, "radicalizarea islamica din Romania reprezinta in acest moment unul dintre riscurile majore; desi nu are dimensiunile unui fenomen, in ultimii ani a cunoscut o amplificare, in principal in randul rezidentilor proveniti din spatii cu problematica terorista activa, precum si al cetatenilor romani convertiti la islam".Actorii singulari reprezinta o resursa importanta a gruparilor teroriste, iar utilizarea unor metode de atac accesibile si nesofisticate (autovehicule, arme albe, dispozitive explozive improvizate rudimentar) face ca aceste situatii sa fie dificil de identificat si contracarat de catre autoritati, arata DIICOT.