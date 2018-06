Europol: Numarul atacurilor jihadiste in Europa s-a dublat in 2017 fata de anul precedent

Ziare.

In total, 33 de atacuri "teroriste" au fost inregistrate anul trecut de Europol.Zece dintre aceste atacuri - comise, dejucate sau esuate - pe teritoriul european au antrenat moartea a 62 de persoane, a precizat agentia europeana a politiei in raportul sau anual.Prin comparatie, 13 atacuri au fost semnalate in 2016, iar zece dintre ele au fost sangeroase, omorand in total 135 de persoane."Numarul de atacuri teroriste jihadiste a crescut in 2017, insa, in paralel, nivelul lor de pregatire si executare a devenit mai putin sofisticat", subliniaza Europol in acest raport, intitluat "Situatia si tendintele terorismului".Agentia europeana de politie evoca fapte "teroriste" comise de persoane care au intrat in multime cu un vehicul sau prin injunghierea unor trecatori, ca la Londra, in 2017, cand doua atacuri de acest tip s-au soldat cu 13 morti si 98 de raniti.Autorii atacurilor jihadiste comise in UE anul trecut aveau domiciliul in principal pe continent, "ceea ce inseamna ca s-au radicalizat in tara lor de resedinta, fara sa fi calatorit pentru a intra intr-o grupare terorista, in strainatate", se arata in raport.Dupa ce SI a pierdut teren in Siria si Irak, gruparea "isi incurajeaza sustinatorii sa comita atacuri in mod solitar, in tara lor de origine, in loc sa-i puna sa vina in asa-zisul califat", afirma Europol."Amenintarea atacurilor jihadiste in interiorul UE ramane acuta, asa cum arata atentatele care au avut loc in 2017", avertizeaza agentia cu sediul la Haga."SI, Al-Qaida si alte grupari jihadiste raman o amenintare majora si au intentia si capacitatea sa comita atacuri teroriste in Occident", adauga Europol."Este de la sine inteles ca sustinerea statelor membre in lupta impotriva terorismului va ramane o prioritate absoluta", a subliniat in fata presei noua directoare a Europol Catherine De Bolle.