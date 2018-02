Experti in domeniul Apararii avertizeaza: Amenintarea terorista la adresa Europei creste, dupa ce combatantii straini se intorc acasa

Ziare.

com

Zeci de jihadisti urmeaza sa se intoarca in Regatul Unit si pe continent, iar ei au deprins in Siria si Irak abilitati precum transformarea in arme a dronelor si confectionarea la scara mare de masini-capcana si dispozitive explozive improvizate (IED), potrivit unui raport intocmit de experti in domeniul apararii de la Jane's Terrorism and Insurgency Centre (JTIC)."Combatanti straini care se intorc in Europa vin cu competente critice care vor ajuta un numar tot mai mare de retele operationale islamiste sa comita atacuri mai complexe", subliniaza autorul raportului, Otso Iho."Aceste competente includ construirea unor IED viabile - lucru invatat in Irak si Siria, unde Statul Islamic a produs IED la scara industriala -, expertiza in arme de asalt si in folosirea unor noi tipuri de armament sau tehnologii precum dronele", mai noteaza raportul.Un val de atacuri recente pe teritoriul european a implicat arme "de slaba capacitate", insa o folosire cu succes de catre militanti islamisti a dronelor sau masinilor-capcana ar marca o crestere notabila a nivelului amenintarii, se arata in raport.Luptarori ISIL au gasit modalitati de a transforma tehnologie din comert - disponibila pe Amazon sau la un magazin pe strada - in arme eficiente si letale.Grupuri de monitorizare a utilizarii tot mai ample a dronelor avertizeaza ca probabil este o chestiune de timp pana cand teroristi vor incerca sa foloseasca o drona inarmata intr-un atac impotriva Occidentului."Este clar ca aceasta tehnologie poate traversa frontiere si reprezinta o amenintare in afara zonelor de conflict, asadar este necesar sa luam cu totii in serios acest lucru", a declarat pentru The Telegraph directorul Air Wars, un grup independent care monitorizeaza conflictul din Irak si Siria, Chris Woods.In afara de amenintarea imediata si directa la adresa securitatii pe care o reprezinta intoarcerea luptatorilor straini, in raport se conchide ca ar putea sa apara riscuri importante in urma potentialului de a se transforma si radicaliza a unor retele islamiste deja existente in Europa.Contributia si leadershipul acestor combatanti straini pot determina grupuri care au jucat anterior un rol de sustinere - finantare, facilitarea calatoriilor, raspandirea propagandei - sa adopte un rol operational - sa infiinteze celule, sa achizitioneze armament, sa furnizeze instalatii si adaposturi unor explozivi si sa recruteze militanti in vederea comiterii unor atacuri.Mii de combatanti straini au fugit din "califatul" din Siria si au trecut frontiera in Turcia fara sa fie detectati.Britanicii reprezinta unul dintre cele mai mari grupuri de jihadisti care se intorc, dupa ce s-au alaturat Statului Islamic in lume.Aproximativ 850 de britanici s-au dus in "califatul" autoproclamat al jihadistilor, dintre care 400 s-ar fi intors in tara.Cinci presupusi membri britanici ISIL au fost prinsi pe campul de lupta in Siria si Irak, inclusiv, recent, doi presupusi membri ai unui grup numit The Beatles.Soarta londonezilor El Shafee Elsheikh si Alexanda Kotey ramane neclara, dupa ce Londra le-ar fi retras cetatenia si a anuntat ca nu este interesata sa-i judece.Insa spionajul britanic spera sa obtina informatii importante de la cei doi, in cadrul unor interogatorii, inclusiv cu privire la ce fel de competente au deprins combatantii straini in timp ce luptau in "califat".Ei sunt interesati, totodata, de informatii in baza carora jihadisti britanici au reusit sa fuga din califat si s-ar putea intoarce acasa."Regatul Unit este un exemplu al acestei tendinte potrivit careia, in pofida a numeroase precedente si pedepsirii cu inchisoarea a celor intorsi, are cel mai mare numar de (jihadisti) intorsi din Europa, avand in vedere ca jumatate s-au intors", afirma Iho."In cazul repatriatilor care planuiesc sa comita violente, valoarea simbolica de tinte a tarilor vest-europene poate ca este mai mare decat riscul de a fi prinsi si incarcerati".Combatantii straini care s-au intors nu au sporit in mod semnificativ, pentru moment, nivelul amenintarii teroriste, insa "numarul atacurilor inspirate sau comise de Statul Islamic continua sa creasca", a declarat pentru The Telegraph un fost director in domeniul luptei impotriva terorismului la nivel mondial din cadrul MI6, Richard Barrett."Toti cei intorsi, indiferent de motivul intoarcerii acasa, vor continua sa reprezinte un anumit risc", mai arata raportul.