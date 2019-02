Macedonia de Nord a dejucat un atentat pus la cale de Statul Islamic

Ziare.

Dupa un "schimb de informatii" cu tari partenere cu privire la "planurile potentiale si intentiile de a comite un act terorist pe teritoriul" tarii, Ministerul de Interne a lansat o operatiune vizand identificarea organizatorilor, a ajutoarelor logistice si a potentialilor autori, a comunicat institutia, informeaza AFP.Politia a efectuat perchezitii in mai multe localitati, confiscand obiecte si 'dispozitive' ce ar fi putut fi folosite pentru comiterea unui atac, a indicat sursa citata, fara a preciza alte detalii despre operatiune sau despre intentiile suspectilor.Ambasada SUA la Skopje a postat pe site-ul sau o avertizare in privinta "riscului sporit de atacuri teroriste inspirate de ideologia extremista in Macedonia de Nord".Autoritatile de la Skopje estimau, la sfarsitul lui 2016, la aproximativ 150 numarul de cetateni ai tarii care s-au alaturat Statului Islamic in Siria si Irak.Majoritatea acestora au fost recrutati din randul minoritatii albaneze musulmane, care formeaza un sfert din populatia de 2,1 milioane de locuitori a Macedoniei de Nord.Saptamana trecuta, NATO a semnat protocolul de aderare cu Macedonia (Video)