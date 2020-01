Militia antiamericana Armata lui Mehdi se reactiveaza, in urma asasinarii lui Soleimani

Ziare.

Muqtada al-Sadr a facut acest anunt pe Twitter, la cateva ore dupa uciderea la Bagdad, intr-un raid american, a influentului general iranian Qassem Soleimani, emisarul Teheranului pentru afaceri irakiene.La randul sau, premierul demisionar al Irakului Adil Abdul-Mahdi a estimat vineri ca raidul american in care au fost ucisi generalul iranian Qassem Soleimani si locotenentul sau in Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, "vor declansa un razboi devastator in Irak"."Asasinarea unui comandant militar irakian care ocupa un post oficial este o agresiune impotriva Irakului, a statului sau, a guvernului si poporului sau", a afirmat Adil Abdul-Mahdi intr-un comunicat, in conditiile in care Abu Mahdi al-Muhandis a fost numarul doi ai Hashd al-Shaabi (Fortele de Mobilizare Populara), coalitie paramilitara pro-Iran integrata statului.Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni.Aceste persoane au fost ucise atunci cand mai multe proiectile lansate de o drona americana au cazut asupra unui convoi al Fortelor de Mobilizare Populara, coalitie de organizatii paramilitare preponderent pro-iraniene, care in prezent sunt integrate structurilor statului irakian.Abu Mehdi al-Mouhandis, numarul doi al coalitiei Hashd al-Shaabi (Fortele de Mobilizare Populara), a fost ucis in timpul bombardarii convoiului pe aeroport.Puternicul general iranian Qassem Soleimani, insarcinat cu afacerile irakiene in cadrul armatei ideologice iraniene, a fost ucis in acelasi bombardament, a anuntat televiziunea irakiana de stat la inceputul zilei de vineri.