Patru atacuri cu bombe in Statele Unite: Politia crede ca e vorba de un criminal in serie

Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane."Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini la dispozitivele explozive folosite in cele patru atacuri", a declarat Brian Manley, seful Politiei din Austin.Cazurile sunt anchetate de Biroul Federal de Investigatii (FBI) si de Biroul pentru controlul alcoolului, tutunului, armelor de foc si substantelor explozive.