Peste 350 de teroristi condamnati si suspecti de terorism au fost eliberati in Marea Britanie in ultimii 7 ani

Doar in acest an, pana in iunie, 41 de teroristi condamnati au fost pusi in libertate, plus 12 suspecti care erau in detentie fara a primi inca un verdict, a precizat Ministerul britanic al Internelor (Home Office).In total, in perioada iunie 2012 - iunie 2019Nu se stie cati altii au mai fost eliberati si in lunile urmatoare, iar Ministerul Justitiei nu a putut furniza cele mai recente cifre in acest sens.Aceste informatii au fost publicate in contextul in care un terorist condamnat eliberat la jumatatea pedepsei si care participa la un program de "reabilitare" a detinutilor a injunghiat mortal doi oameni vinerea trecuta in apropiere de London Bridge, inainte de a fi impuscat de politisti.Usman Khan, in varsta de 28 de ani, s-a numarat intre cei circa 3.000 de "subiecti de interes" monitorizati de serviciul de informatii interne MI5 dupa eliberare, dar potrivit informatiilor de care dispune Press Association toti infractorii condamnati si eliberati fac obiectul unor anchete de nivel inferior.Dupa atac, guvernul britanic a lansat o "inventariere" de urgenta a detinutilor cu risc de radicalizare, precum si a infractorilor condamnati care au fost eliberati. Sunt examinate dosarele a circa 200 de extremisti cunoscuti, dintre care unii au interdictie de acces in localitati mari.Dupa atacurile de la 11 septembrie 2001 din SUA, autoritatile britanice au arestat 3.769 de persoane pentru activitati legate de terorism si 525 au fost condamnate in baza legislatiei antiteroriste, potrivit ultimelor statistici. Circa 61% dintre cei arestati (2781 persoane) au afirmat ca sunt britanici sau au dubla cetatenie.Statisticile citate joi de PA mai arata ca in primele noua luni ale acestui an,, marea majoritate - 77%, sau 173 de persoane - fiind considerate a avea vederi extremist-islamiste, iar 17% adepte ale ideologiilor de extrema dreapta.