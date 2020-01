Seful fortei de elita Quds din Iran a fost ucis intr-un atac al trupelor SUA la ordinul lui Donald Trump

Ziare.

com

"Acest atac avea drept scop descurajarea planurilor viitoare de atac iraniene", a transmis Pentagonul intr-un comunicat.In atac a fost ucis si, a declarat un purtator de cuvant al militiei irakiene, citat de Reuters.Ei au fost ucisi chiar, la scurt timp dupa ce au fost acuzati de americani ca au orchestrat manifestatiile din fata Ambasadei SUA din Irak din aceasta saptamana.Intr-un articol din 2013 al publicatiei The New Yorker intitulat Comandantul din umbra (The Shadow Commander) , Qassem Soleimani este descris ca fiind, iar fortele Quds sunt numite ""."Inamicul american si cel israelian sunt responsabili pentru uciderea mujahedinilor Abu Mahdi al-Muhandis si Qassem Soleimani", a declarat Ahmed al-Assadi, un purtator de cuvant al Fortelor Populare de Mobilizare din Irak, care coordoneaza militiile sustinute de Iran.Soleimani, care a condussi a avut un rol cheie in, a dobandit statutul de celebritate acasa si in strainatate.El a contribuit la raspandirea influentei iraniene in Orientul Mijlociu, pe care Statele Unite si dusmanii regionali ai Teheranului, Arabia Saudita si Israel, s-au straduit sa-l tina sub control.El a supravietuit mai multor tentative de asasinat impotriva lui puse la cale de agentiile occidentale, israeliene si arabe in ultimele doua decenii.Forta Quds este o unitate a Garzilor Revolutionare din Iran (IRGC) care desfasoara activitati de razboi si de informatii neconventionale si este responsabila pentru operatiunile internationale. Statele Unite au trecut-o peForta Quds sprijina actorii non-statali in multe tari, inclusiv Hezbollah in Liban, Hamas si Jihadul Islamic Palestinian in Fasia Gaza si Cisiordania, rebelii Hutti din Yemen si militiile siite din Irak, Siria si Afganistan.Analistii nu cunosc dimensiunea exacta a Quds, dar estimeaza ca ar avea 10.000-20.000 de membri. Forta Quds raporteaza direct liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.