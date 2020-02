Seful Ryanair: Teroristii sunt in general musulmani

Ziare.

Referitor la securitatea in aeroporturi, directorul-executiv al cunoscutei companii low-cost irlandeze a declarat cotidianului britanic ca, in opinia sa, controalele ar trebui sa fie mai putin restrictive pentru familii pentru ca nu exista "practic" nicio sansa ca printre ele sa fie teroristi. Dar Michael O'Leary (58 de ani) a lasat sa se inteleaga ca acestea ar trebui sa se concentreze asupra barbatilor musulmani."Cine sunt teroristii? Ei or sa fie barbati celibatari care calatoresc singuri", a spus el."Nu se pot spune anumite lucruri pentru ca ar fi rasism, dar ei sunt in general barbati de credinta musulmana", a continua CEO-ul Ryanair, adaugand: "Daca de aici vine amenintarea, tratati-o!"Un purtator de cuvant al Consiliului musulmanilor din Marea Britanie l-a acuzat de "islamofobie" in paginile aceluiasi ziar.Deputatul laburist Khalid Mahmood a apreciat de asemenea ca O'Leary "incurajeaza rasismul"."In Germania saptamana aceasta, un barbat alb a ucis opt persoane. Ar trebui oare sa facem profilul oamenilor albi pentru a vedea daca sunt fascisti?", a adaugat el, facand referire la atentatul cu motivatii rasiste din Hanau.CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, este cunoscut pentru remarcile sale controversate. El a sugerat deja ca ar trebui ca pasagerii care calatoresc in picioare sa plateasca pentru folosirea toaletelor, iar pasagerii obezi ar trebui sa plateasca mai mult.