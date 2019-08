Trump, contrazis de experti si oficiali: Statul Islamic nu a fost infrant niciodata, e in viata si sanatos, in Irak si Siria

SUBMINAREA AUTORITATII

Contrazicandu-l pe presedintele american Donald Trump , care sustine ca organizatia jihadista a fost infranta, rapoarte recente ale unor grupuri de reflectie, ONU , dar si Pentagon prezinta o organizatie cu siguranta privata de o asezare teritoriala si trecuta in clandestinitate, dar careIntr-un raport intitulat "Nu vorbiti despre o intoarcere: persistenta Statului Islamic", cabinetul de analiza Soufan Center apreciaza ca ""."Este clar ca SI este in masura sa-si mentina insurectia intr-un viitor previzibil", scrie Soufan Center. "".Pierderea treptata a teritoriului pe care-l controla, in fata unei coalitii internationale supraputernice, nu a fost dublata de o fuga sau o demobilizare a combatantilor sai, ci de o, favorizate de proasta guvernanta a zonelor eliberate, retragerea fortelor americane si disensiuni in randul adversarilor sai.Intr-un raport facut public marti, inspectorul general al Pentagonului apreciaza ca "chiar daca si-a pierdut 'califatul' teritorial, SI si-a consolidat capacitatile insurectionale in Irak si si-a reluat activitatile in Siria in acest trimestru".SI a putut "regrupa si sustine operatiuni" in aceste doua tari, in parte pentru ca fortele locale "raman incapabile sa mentina operatiuni pe termen lung, sa efectueze operatiuni simultan sau sa pastreze teritoriul pe care l-au eliberat", adauga inspectorul.Intr-un raport ce dateaza de la jumatatea lui iulie,apreciaza, la randul sau, ca "SI se adapteaza, se consolideaza si creeaza conditiile unei eventuale resurgente in bastioanele sale din Irak si Siria"."Procesul este tot mai avansat in Irak, unde se afla liderul sau Abu Bakr al-Baghdadi si majoritatea conducatorilor sai", adauga experti de la ONU.Zone gri exista atat in Irak, cat si in Siria, prost controlate de catre autoritati, in care celule SI au putut sa se reconstituie, noteaza autorii acestor rapoarte.In alte parti, celule clandestine au recurs la asasinate tintite, atentate, ambuscade, rapiri, amenintari, cu scopul de a-si slabi inamicii.O campanie de incendiere a recoltelor s-a desfasurat in aceasta vara in mai multe regiuni, cu scopul de a submina puteri locale si a le demonstra incapacitatea de a controla si reconstrui zonele devastate de razboi Deturnand sloganul SI "Mentinere si extindere",Potrivit expertilor de la Rand, care au studiat "finantele si perspectivele Statului Islamic dupa Califat","Daca SI prevede o intoarcere, asa cum credem noi ca este cazul, gruparea va tine la venituri care merg: diversificarea portofoliului sau financiar pentru a dispune de finantari fiabile si stabile", apreciaza Rand."Gruparea a fost data deja ca invinsa", adauga acesti experti. "Talentul sau de a se finanta prin activitati criminale se va dovedi util: membrii sai voi rapi, ucide, viola, trafica, pentru a-si procura banii necesari supravieturii"."Focul bataliei intre noi si ei a fost reaprins si va creste", ameninta SI, pe fundalul imaginilor unoe executii.