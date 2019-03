Un atacator a deschis focul intr-un tramvai din Utrecht si a ucis trei calatori UPDATE Politia anunta ca l-a prins

UPDATE 19:50

Shooting in #Utrecht, #Netherlands



▪️At least one dead

▪️Police says possible terror attack



▪️Police tells all schools to keep doors closed

▪️Increased security all over the city

▪️Police places mosques in the city under special protection

UPDATE 16:30

LATEST: #Netherlands #shooting suspect is a 37yrs old Turkish-born man named as #GokmanTanis. Authorities have yet to apprehend him

Initial s-a spus ca mai multe persoane au fost ranite, individul reusind sa fuga, insa ulterior Jan van Zanen, primarul din Utrecht, a anuntat ca cel putin trei persoane au murit si alte noua au fost ranite, relateaza The Guardian - Politia olandeza anunta ca atacatorul a fost prins si arestat. Suspectul, identificat cu numele de Gokmen Tanis (foto camera de supraveghere), are 37 de ani si s-a nascut in Turcia. Conform Parchetului olandez, mobilul atacatorului nu este inca stabilit, insa e posibil ca totul sa fi pornit de la un diferend familial, relateaza RTBF Atacul armat a avut loc la ora locala 10:45 (09:45 GMT), potrivit BBC . Trei elicoptere au fost trimise la fata locului.Politia a precizat ca ia in calcul "un posibil motiv terorist" si a cerut oamenilor sa nu se apropie de locul faptei, astfel incat echipajele de urgenta sa ajunga imediat la raniti."Un barbat a inceput sa traga", a declarat un martor pentru site-ul de stiri NU.nl.Purtatorul de cuvant al Politiei, Joost Lanshage, a relatat: "Mai multe focuri de arma au fost trase intr-un tramvai si mai multi oameni au fost raniti. Elicopterele sunt la fata locului si pana acum nu au fost facute arestari", conform The Guardian Premierul Mark Rutte a declarat ca este "profund ingrijorat" si si-a anulat intrevederile programate in aceasta saptamana.- Un barbat de 37 de ani, de nationalitate turca, este cautat de politia olandeza, fiind considerat principalul suspect.Politia a anuntat ca il cauta pe Gokman Tanis, in legatura cu atacul armat dintr-un tramvai.