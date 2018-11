Un barbat suspectat ca voia sa otraveasca reteaua de apa cu ricin si antrax a fost arestat in Italia

Ziare.

"Planuia un atac cu ricin si antrax", a declarat Federico Cafiero De Raho, procuror antiterorism, identificandu-l pe barbat ca fiind Alhaj Ahmad Amin.Amin, in varsta de 38 de ani, este un imigrant ilegal si este casatorit, avand trei copii. El a fost arestat in Macomer, ofiterii fortandu-l sa iasa din masina in timp ce se pregatea sa plece de acasa.Politia a informat ca il urmareste din septembrie, dupa ce au primit un pont de la autoritatile din Liban, varul sau fiind arestat acolo dupa ce a incercat sa otraveasca apa ditr-un butoi destinata armatei.Un oficial al politiei a informat ca Amin a incercat sa cumpere otrava de pe internet, dar nu este clar daca a reusit.Pe telefonul sau au fost gasite informatii despre otrava si ISIS.Amin si-a retras recent toti banii din contul sau bancar si isi cauta pasaportul. Cafiero De Raho a declarat: "Probabil era aproape de a face ceva".