Un britanic care incita pe Telegram la atacuri impotriva Casei Regale a fost condamnat la inchisoare pe viata

Britanicul, un sustinator al gruparii jihadiste Stat Islamic, a primit, dintre care 25 de ani fara posibilitate de eliberare conditionata, pentru pregatire de acte teroriste si incitare la terorism.Husnain Rashid, in varsta de 32 de ani, a fost arestat pe 22 noiembrie 2017, pentru ca distribuise pe mesageria criptata Telegram informatii susceptibile de a fi utilizate pentru comiterea de atentate impotriva mai multor tinte, printre care si printul William."Mesajul era clar: ati furnizat numele si adresa scolii printului George, o imagine a scolii si consemnul sau amenintarea de a-i considera pe membrii familie regale drept tinte potentiale", a aratat judecatorul Andrew Lees de la tribunalul din Woolwich, estul Londrei.Potrivit rechizitoriului, Husnain Rashid intentiona sa se alature Statului Islamic in Siria."Atacurile in tari occidentale erau, dupa parerea dumneavoastra, singura alternativa la jihad", a mai spus judecatorul.Alte tinte sugerate de Rashid erau stadioane de fotbal, baze militare, centre comerciale, cladiri guvernamentale, comunitatea evreiasca sau Rusia in timpul Cupei Mondiale la fotbal, iar mijloacele propuse erau autovehicule, arme sau bombe.Planurile sale vizau victime aleatorii si nu faceau distinctie intre adulti si copii, militari si civili, a subliniat judecatorul.Prin Telegram, britanicul dadea instructiuni pentru fabricarea de otravuri, sticle incendiare si napalm, si sugera otravirea inghetatelor vandute in supermarketuri.In Marea Britanie nivelul de alerta ramane ridicat, dupa cinci atentate in 2017, soldate cu 36 de morti.