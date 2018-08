Un lider istoric al ETA a fost eliberat dupa 30 de ani de inchisoare. A comis un atentat cu 21 de morti (Video)

lavozdegalicia.es;apw_exc_fcf=1533506400.1.1.00031533378812898267778.nqhsnUQt6fqO4ND9ZCcIhO1ZCyI-IvJuubwjZM1GueI;apw_aac_web=1535752800.2.1.00031533378812898267778.pGkKvkadNnc6WaWaMWS0xvus97NyglPkplItj2jx7O4

"A iesit in aceasta (duminica) dimineata" din Inchisoarea Topas, in provincia Salamanca (vest), a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant, fara sa ofere alte precizari.Purtand o sapca alba si o tinuta sport, Arrospide Sarasola a parasit centrul penitenciar duminica dimineata, asteptat de trei persoane, cu care a urcat la bordul unui vehicul, fara sa faca declaratii presei prezente, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea publica TVE.Considerat unul dintre liderii gruparii separatiste ETA, elSanti Potros a fost condamnat din cauza participarii sale la atentatul cel mai sangeros al ETA, soldat cu 21 de morti, pe 19 iunie 1987, la un supermarket Hipercor la Barcelona (nord-est).Arestat mai intai in Franta in 1987, Santi Potros a fost extradat catre Spania in 2000.In inchisoare, Santi Portros s-a indepartat de ideologia gruparii armate si a exprimat dezacorduri cu privire la atentatul cu masina capcana pe aeroportul Madrid-Barajas, n 2006, soldat cu doi morti.Iesirea sa din inchisoare a provocat critici dure din partea asociasiilor victimelor terorismului."Victimele sale se afla in continuare la cimitir, familiile lor isi continua viata frante de faptul ca vad atata nedreptate", a scris pe Twitter Miguel Folguera, presedintele asociatiei Platformei de ajutorare a victimelor terorismului (APAVT).Gruparea terorista ETA a ucis in total 853 de persoane, potrivit unui bilant al Guvernului spaniol, si si-a anuntat dizolvarea in mai , dupa trei decenii de violente si lupta pentru independenta Tarii Bascilor.