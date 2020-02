Atacatorul care a ucis 20 de persoane intr-un oras din Thailanda a fost omorat de politisti

Ziare.

com

Acesta a fost ucis in jurul orei 02.00 GMT, de un comando de elita a fortelor de securitate in cursul unei operatiuni care a mobilizat sute de persoane.", a declarat Narinrat Pitchayakamin, un medic din Korat.Jakrapanth Thomma a deschis focul mai intai la o baza militara, unde au murit trei persoane. El a furat apoi o masina militara si a plecat in centrul orasului. Thomma a luat arme din arsenalul bazei militare.Militarul a deschis ulterior focul la un templu budist si la un centru comercial El s-a baricadat apoi in centrul comercial, unde a fost adusa chiar si mama lui, in incercarea de a-l convinge sa se predea.Barbatul a postat mesaje pe Facebook inainte si in timpul atacurilor ("Sa merg?", "Nimeni nu poate scapa de moarte"), pana cand reteaua de socializare i-a sters contul.