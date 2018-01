Atentat cu bomba in Thailanda soldat cu peste 20 de victime

Ziare.

Un reprezentant al Politiei a precizat, luni, ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta. In urma exploziei trei oameni au murit si 19 au fost raniti."Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a declarat reprezentantul Politiei locale, adaugand ca acest amanunt indica faptul ca atacul a fost produs de insurgentii rebeliunii musulmane.Pana in acest momoment, nicio grupare nu a revendicat atacul.Conflictul separatist din extremitatea sudica a Thailandei a facut 235 de morti in 2017, un numar in scadere raportat la anii precedenti din cauza reducerii atacurilor rebele.In august 2016, mai multe bombe au explodat in cateva statiuni turistice din sudul tarii, cu precadere Hua Hin si Phuket. Atunci, patru persoane au fost ucise si cateva zeci ranite, inclusiv turisti straini.Pentru romani, Thailanda este una dintre destinatiile favorite pentru petrecerea vacantelor in aceasta perioada a anului, cele mai populare destinatii alese fiind: Krabi, Pattaya, Phuket, Hua Hin, Koh Phangan, Bangkok si Parcul National Khao Sok.