Bangkok se scufunda si ar putea fi acoperit partial de apa pana in 2030

Panza freatica este amenintata

Ziare.

com

Construit pe terenuri mlastinoase la doar 1,5 metri deasupra nivelului marii, acest megalopolis cu peste 10 milioane de locuitori "se scufunda astazi cu 1-2 centimetri pe an si risca sa fie afectat de inundatii foarte importante in viitorul apropiat", a dezvaluit Tara Buakamsri, directorul filialei thailandeze a asociatiei Greenpeace, intr-un interviu acordat AFP.In timpul marilor inundatii din 2011, peste o cincime din oras a fost acoperit cu apa. Zonele periferice au fost deosebit de afectate, in timp ce cartierul de afaceri a fost scutit de un veritabil dezastru gratie unor diguri ridicate in mare graba.Acest scenariu ar putea sa se repete din ce in ce mai des: "aproape 40%" din oras ar putea fi inundat incepand din 2030, potrivit previziunilor Bancii Mondiale, ai carei specialisti considera ca Bangkok este unul dintre cele mai amenintate orase din Asia, alaturi de Jakarta.Bangkok, considerat "un oras obez construit pe un schelet de copil", potrivit unei expresii folosite de geologul Thanawat Jarupongsakul, este mai intai victima propriei sale dezvoltari frenetice: greutatea blocurilor de tip zgarie-nori, care nu inceteaza sa fie construite in acest oras aflat intr-o perpetua transformare, contribuie la scufundarea progresiva a metropolei."Iar numeroasele canale care traverseaza capitala, denumita in trecut 'Venetia Orientului', au disparut in mare parte, fiind acoperite de o importanta retea rutiera. Ele reprezentau totusi un bun sistem de drenaj natural", a declarat Suppakorn Chinvanno, expert in chestiuni climatice la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok.La fenomenul de scufundare a orasului au contribuit si din milioanele de metri cubi de apa ce au fost pompati in panza freatica timp de multe decenii.Utilizarea apelor subterane este de acum inainte reglementata, insa anumiti oameni continua sa strapunga panza freatica in mod ilegal. In ianuarie, Politia thailandeza a inspectat zeci de bordeluri, acuzate ca "sifoneaza" apele subterane pentru a oferi "masaje cu sapun" clientilor lor.Orasul asiatic este si o victima a modificarilor climei, care au determinat o crestere a apei in Golful Thailandei cu 4 milimetri pe an, depasind media mondiala."Astazi, orasul este deja in mare parte sub nivelul marii", a precizat Tara Buakamsri.Kilometrii de litoral care inconjoara capitala thailandeza sunt la randul lor afectati de o eroziune importanta."Acolo au fost amenajate numeroase ferme de creveti, fapt care a accentuat fenomenul", a subliniat Suppakorn Chinvanno.Amenintat la sud de catre mare, orasul este, la nord, deosebit de vulnerabil in fata viiturilor provocate de ploile musonice, iar "specialistii anticipeaza furtuni cu intensitati tot mai mari in anii care vor veni", a adaugat el.In urma inundatiilor din 2011, Guvernul thailandez a dezvaluit un plan de preventie, care a fost insa abandonat dupa lovitura de stat militara din mai 2014."Trebuie sa urmarim in permanenta factorii meteorologici si geografici si sa ne adaptam in fiecare an", a subliniat Narong Ruangsri, directorul departamentului de drenare si asanare din Bangkok."In prezent, dispunem de mijloace importante: o retea de canale de peste 2.600 de kilometri, statii de pompare si opt tuneluri subterane pentru evacuarea apei. Un alt tunel urias este in constructie si alte trei se afla in etapa studiului de fezabilitate", a detaliat acelasi oficial thailandez.De asemenea, un parc a fost construit in 2017, fiind conceput special pentru drenarea milioanelor de litri de apa pluviala si reorientarea acesteia, pentru a evita inundarea cartierelor invecinate.Au fost construite si diguri suplimentare de-a lungul cursurilor de apa, noi bazine de retentie, iar canalele existente au fost asanate.Dar, potrivit unor experti, aceste planuri foarte costisitoare ar putea sa se dovedeasca insuficiente."Este nevoie de o politica clara de gestionare a solurilor din oras", a subliniat Tara Buakamsri."Este nevoie si sa se prevada mai multe spatii verzi, destinate absorbirii apelor provenind din inundatii. Insa pretul foarte scump al terenurilor din Bangkok a facut ca interesele economice sa devina prioritare", a deplans acelasi specialist.Altii se tem ca digurile nu vor reusi sa protejeze decat anumite zone, precum cartierul de afaceri, in defavoarea cartierelor muncitoresti periferice.