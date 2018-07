Cei 12 baieti salvati din pestera din Thailanda au vorbit despre experienta prin care au trecut: A fost un miracol! (Video)

Ziare.

Adul Sam-on, in varsta de 14 ani, singurul dintre cei 12 care vorbeste limba engleza, le-a spus reporterilor ca el nu a putut spune decat "salut" cand a fost scos la suprafata de scafandrii britanici.Baietii au parasit miercuri spitalul in care au fost internati dupa ce au fost scosi din pestera unde au ramas blocati mai bine de doua saptamani, iar acum se afla in drum spre casa.Cei 12, care fac parte din echipa de juniori ai clubului de fotbal Wild Boars, au venit imbracati in echipamentul echipei la conferinta de presa din Chiang Rai.Acestia au fost intampinati cu un afis pe care scria "Intoarcerea echipei Wild Boars" si urcati pe o scena care semana cu un teren de fotbal.Baietii au stat impreuna cu membrii Fortelor Armate thailandeze care au ajutat la salvarea lor.Unul dintre acestia a descris modul in care au reusit sa supravietuiasca doar cu apa care curgea pe stancile din pestera spunand ca "apa a fost curata", dar ca "nu am avut mancare".Unii dintre baieti au spus ca vor avea de invatat din aceasta intamplare. Unul a promis ca "voi avea mai multa grija si imi voi trai viata din plin". Altul a spus ca "aceasta experienta m-a invatat sa fiu mai rabdator si mai puternic".Antrenorul echipei, Ekapol Chantawong, i-a adus un omagiu lui Saman Kunan, scafandrul care a decedat in timpul operatiunii de salvare."Am fost impresionati de faptul ca Saman si-a sacrificat viata pentru a ne salva, de aceea suntem in viata. Cand am auzit vestea, am ramas socati", a declarat acesta."Am fost foarte tristi. Ne-am simtit precum... am cauzat tristete familiei acestuia", a mai adaugat antrenorul.