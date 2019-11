Pestera din Thailanda in care au ramas blocati 12 copii a devenit atractie turistica

Ziare.

com

Pestera a fost redeschisa pentru public la peste un an dupa ce fotbalistii si antrenorul echipei "Mistretii salbatici" au fost scosi la suprafata de echipe internationale de salvatori, dupa ce ramasesera blocati in subteran timp de 18 zile.Departamentul pentru parcuri nationale, viata salbatica si conservarea florei din cadrul ministerului citat a precizat ca pestera a fost inchisa pentru a putea fi scoase din subteran toate echipamentele de salvare si pentru a amenaja parcul national in care este situata pestera, pentru ca aceasta sa poata sa primeasca vizitatori, relateaza EFE.Incepand de vineri, grupuri de 25 - 30 de persoane pot patrunde in interiorul cavitatii principale, numarul maxim prevazut de vizitatori fiind de 2.000 de persoane pe zi.Suntem "pregatiti sa dezvoltam complet zona pentru ca thailandezii sa se simta mandri", a precizat in cadrul ceremoniei de redeschidere, Chongklai Voraphongston, directorul adjunct al Departamentului Parcurilor Naturale din Thailanda.Pana la 1 noiembrie, cei care veneau sa viziteze pestera erau opriti de un gard de metal care bloca intrarea.Cei 12 tineri, care aveau atunci varste cuprinse intre 11 si 16 ani si antrenorul lor de 26 de ani, au intrat in pestera Tham Luang la 23 iunie 2018 dupa un antrenament de fotbal si au fost localizati dupa noua zile la o distanta de 4 kilometri de intrare. Ei au fost salvati dupa o operatiune desfasurata prin galerii subterane partial inundate si care s-a incheiat cu succes in data de 10 iulie 2018.Dupa salvarea lor, pestera a devenit punct de pelerinaj, in fata ei reunindu-se intre 1.00 si 3.000 de vizitatori in fiecare zi.La sfarsitul lunii noiembrie va fi lansat pe ecrane filmul "The Cave" ("Pestera"), iar platforma de streaming Netflix lucreaza la un alt proiect privind aceasta salvare dramatica, despre care s-au scris carti, a fost inaugurat la intrare un muzeu si a fost ridicata o statuie, dedicata scafandrului thailandez Saman Gunan, care a murit in timpul operatiunilor de salvare.