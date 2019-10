Regele Thailandei i-a retras toate titlurile regale si militare concubinei sale dupa doar doua luni

Ziare.

Regele thailandez, in varsta de 67 de ani, i-a acordat lui Sineenatra Wongvajirabhakdi titlul de "concubina oficiala" in luna august, la doar doua luni dupa casatoria lui cu Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya.Sineenatra Wongvajirabhakdi detine si rangul de general.In luna mai, regele a luat-o oficial in casatorie pe Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, care i-a fost amanta timp de multi ani si care detinea functia de sef al serviciului de paza al monarhului.In comunicatul de luni al palatului regal se arata ca Sineenatra a depus eforturi pentru a impiedica ca Suthida sa fie numita regina si a avut ambitia de a deveni chiar ea regina.Totodata, in comunicat se precizeaza ca Sineenatra s-a folosit de numele regelui fara permisiunea acestuia pentru a emite ordine, ceea ce a provocat confuzie in randul populatiei, si dorea sa obtina acelasi statut ca cel al reginei.