Se pregateste un film despre sportivii blocati in pestera din Thailanda 18 zile

Ziare.

com

Michael Scott, CEO si cofondator al companiei de productie cinematografica Pure Flix, s-a aflat aproape de scena dramei in ultimele zile, intrucat locuieste o parte din timp in Thailanda, informeaza variety.com."Nu este necesar sa facem un film religios, ci doar unul care sa inspire", a explicat Scott.Acesta a mai spus ca a vorbit cu o parte dintre cei peste 90 de scafandri implicati in misiunea de salvare, dar si cu rude ale copiilor, nu si cu victimele, care sunt spitalizate.Producatorul mai spune ca va purta discutii cu mai multi scenaristi in saptamanile urmatoare si ca filmul va fi coprodus de Adam Smith, de la Kaos Entertainment, cu un buget de 30 - 60 de milioane de dolari.Franciza "God's not dead", produsa de Pure Flix Entertainment, a fost lansata in 2014 si a avut incasari totale de 95 de milioane de dolari.Copiii, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani, si antrenorul lor in varsta de 25 de ani au fost declarati disparuti in data de 23 iunie . Dupa ce acestia au intrat in subteran, ploaia torentiala a cauzat inundarea pesterii.Cei 13 sportivi au fost gasiti in viata pe 2 iulie, de doi scafandri britanici, dupa noua zile petrecute in subteran. O ampla operatiune de salvare a acestora a fost demarata de autoritati.Marti, ultimii trei membri ai echipei de fotbal si antrenorul lor au fost scosi din pestera , dupa mai mult de doua saptamani petrecute in subteran, au declarat reprezentantii Fortelor Navale din Thailanda.