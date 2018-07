Thailanda: Copiii blocati de 12 zile intr-o pestera, in intuneric si noroi, nu pot fi inca scosi la supafata

Ziare.

Salvatorii au decis joi, in urma unui control medical, ca este prea periculos momentan sa incerce sa scoata grupul din pestera, deoarece starea lor fizica nu este suficient de buna, relateaza CNN. Cei 12 copii si antrenorul lor sunt blocati in pestera Tham Luang din nordul Thailandei de 12 zile. Doi dintre copii si antrenorul sufera de extenuare si malnutritie.Membrii grupului sunt slabiti dupa aproape doua saptamani petrecute in intuneric, aproape nemiscati in zona noroioasa.Momentan, salvatorii incearca sa pompeze cat mai multa apa din pestera pentru a putea sa scoata grupul in siguranta. Operatiunea este ingreunata de ploaia continua, care se va agrava in weekend, lucru care pune presiune pe echipele de salvare si creeaza pericolul ca nivelul apei din pestera sa creasca.Desi apa este pompata continuu, pestera este in continuare inundata si singurul mod de a o traversa este inot.Guvernatorul regiunii Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, a declarat joi ca desi copiii sunt blocati in subteran de aproape doua saptamani, starea lor de spirit este una buna."Confirm din nou ca membrii grupului sunt in stare buna, sunt zambitori si jucausi", a adaugat acesta.Salvatorii incearca sa monteze linii telefonice in pestera pentru a le permite copiilor sa discute cu parintii lor, dar momentan nu au reusit.Copiii, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani si antrenorul lor in varsta de 25 de ani au fost declarati disparuti in data de 23 iunie. Dupa ce acestia au intrat in subteran, ploaia torentiala a cauzat inundarea pesterii, iar copiii si antrenorul nu au mai putut sa iasa.