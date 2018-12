Prima tara din Asia care legalizeaza canabisul in scop terapeutic

Ziare.

com

Adunarea nationala a aprobat, marti, proiectul de legalizare a utilizarii canabisului in scop terapeutic. Legea trebuie, insa, sa fie validata si de regele Vajiralongkorn pentru a intra in vigoare, potrivit Le Figaro.Consiliul national al fermierilor din Thailanda a salutat decizia, care le-ar permite taranilor, intr-un stat care se bazeaza mult pe agricultura, dominata de cultivarea orezului si a arborilor de cauciuc, sa-si diversifice activitatile."Estimez beneficii de aproximativ 2,7 miliarde de euro gratie cultivarii canabisului, vanzarii acestuia si uleiului de canabis", a declarat Prapat Panyachartrak, presedinte al Consiliului national al fermierilor.Legea precizeaza ca marijuana va fi cultivata strict pentru utilizare medicala.Marijuana a fost considerata mult timp o planta traditionala in Thailanda, pana in anii 1970, cand a fost inclusa in categoria narcoticelor. Canabisul se gaseste ca ingredient in mai multe retete din medicina traditionala si este administrat, de obicei, bolnavilor in stare terminala."Folosesc canabisul de 50 de ani", declara Buntoon Niyamabhra, fondator al Retelei utilizatorilor de canabis din Thailanda, care exista din 2013.In octombrie, Canada a devenit a doua tara din lume care a legalizat posesia si consumul de canabis in scop recreativ, dupa Uruguay, in 2013.