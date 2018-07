Thailanda: Dupa mai bine de doua saptamani, operatiunea de salvare a celor blocati in pestera a inceput

Ziare.

Echipele de salvatori au intrat in pestera la ora locala 10:00 (3:00 GMT), conform coordonatorului operatiunii, Narongsak Osottanakorn.Tot personalul neesential pentru operatiune a fost indepartat de la intrarea in pestera, ramanand doar echipele de scafandri, medicii si fortele de securitate, anunta BBC.Cel mai devreme, primul copil ar putea fi scos la suprafata duminica la ora locala 21:00 (16:00 GMT), a anuntat un oficial, care a adaugat ca atat grupul de copii, cat si familiile lor au fost informati in legatura cu acest plan.In misiunea de salvare sunt implicati 13 scafandri straini si alti cinci din cadrul Marinei Thailandeze. Cei 12 baieti si antrenorul lor sunt blocati in pestera din 23 iunie, cand apa a inundat galeriile.