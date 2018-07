Thailanda: Inca un copil a fost salvat din pestera inundata

Ziare.

Baiatul de opt ani se alatura celor patru scosi duminica de salvatori, arata CNN. Cei patru baieti salvati duminica se recupereaza intr-un spital din apropiere si urmeaza sa-si vada parintii.Amintim ca in Thailanda se afla in plina desfasurare o operatiune extrem de dificila de salvare a mai multor persoane care au ramas blocate intr-o pestera.Este vorba despre 12 baieti si antrenorul lor care au ramas blocati in pestera din 23 iunie , cand apa a inundat galeriile.In operatiunile de salvare sunt implicati in jur de 50 de scafandri straini si 40 de scafandri thailandezi.Vineri, un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei.A.G.