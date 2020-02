Un soldat a deschis focul intr-un mall din Thailanda: Cel putin 12 oameni au fost ucisi, atacatorul e inca liber (Video)

Ziare.

Soldatul, identificat ca sergent Jakkrapanth Thomma, a furat o masina de la baza sa si a fugit in oras, intrand in mall unde a inceput sa traga in clienti la intamplare, arata presa locala Un purtator de cuvant al politiei, Krissana Pattanacharoen, a sfatuit oamenii sa ramana in case.Atacatorul a postat pe Internet fotografii si clipuri facute in timpul atacului. "Sunt obosit acum", a spus el in unul dintre clipuri. "Ar trebui sa ma predau", se aude el spunand in alt video.Politia inca il cauta pe atacator.Nu este cunoscut motivul atacului, soldatul plangandu-se in clipuri de mai multe lucruri, printre care si de coruptie.