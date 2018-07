Unul dintre salvatorii din Thailanda il ameninta cu judecata pe Elon Musk, care l-a facut "pedofil"

Ziare.

Scafandrul Vernon Unsworth este "uimit si extrem de furios" dupa atacul lui Musk la adresa sa, scrie The Guardian . Fondatorul Tesla nu a dat niciun motiv pentru insulta adusa britanicului, iar intre timp a si sters postarea din mediul online.Unsworth le-a spus unor jurnalisti din Thailanda ca insultele adresate lui reprezinta, de fapt, un atac la intreaga echipa de salvatori."Cred ca m-a facut pedofil si cred ca oamenii realizeaza ce fel de om este Musk", a spus Vernon Unsworth. Intrebat daca ia in considerare sa il dea in judecata pe fondatorul Tesla, salvatorul a raspuns afirmativ: "Da, nu s-a terminat".Insulta lui Musk a venit dupa un interviu acordat duminica de Unsworth, in care a declarat ca mini-submarinul pe care a vrut sa il foloseasca Elon Musk in salvarea copiilor din pestera "nu avea nicio sansa de reusita"."Nu avea idee cum arata pasajul din pestera. Submarinul, cred, avea putin peste 1 metru si jumatate, era rigid si nu ar fi strabatut cu succes colturile sau obstacolele rotunde", a sustinut britanicul. Anterior acestui interviu, el a mai afirmat ca incercarea lui Musk nu a fost decat o incercare de a-si imbunatati imaginea.Duminica, Elon Musk a postat mai multe tweet-uri in care a scris ca va face un filmulet in care sa demonstreze ca mini-submarinul sau era capabil sa ajunga la copiii blocati in pestera, iar intr-o postare adresata direct scafandrului a notat: "Imi pare rau, tipule pedo (pedofil - n.red.), tu ai cerut-o".Cand un utilizator i-a atras atentia canadianului ca insulta unul dintre salvatori, Musk a insistat: "Pun pariu pe un dolar ca e adevarat".Cele doua tweet-uri au fost sterse intre timp.Unsworth, in varsta de 63 de ani si care locuieste in Thailanda, a fost printre primii scafandri care s-au prezentat la fata locului, dupa ce s-a aflat locatia in care erau blocati cei 12 copii si antrenorul lor. El sustine ca a salvat tweet-urile lui Musk si crede ca acesta "nu intelege nimic din ce se intampla", adaugand ca are "sprijin din partea oamenilor din intreaga lume, uimiti, de asemenea, de comentariile sale nefondate".Totusi, cei doi nu au avut niciun fel de contact, nici in timpul misiunii de salvare, nici dupa ce aceasta a fost dusa la bun sfarsit."Nu-l cunosc pe om, nu l-am intalnit niciodata, dar nici nu vreau sa am de-a face cu el", a conchis scafandrul.Amintim ca cei 12 copii - cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani - si antrenorul lor de 25 de ani au fost dati disparuti in 23 iunie, in timp ce explorau o pestera din nordul Thailandei.Dupa ce acestia au intrat in subteran, ploaia torentiala a cauzat inundarea pesterii, iar copiii si antrenorul nu au mai putut sa iasa. Cei 13 au fost salvati din pestera dupa mai bine de doua saptamani petrecute in subteran.Amintim si ca unul dintre salvatori, fost membru al comandourilor Marinei thailandeze, a murit , din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati in pestera.A.D.