Vesti excelente din Thailanda: Toti copiii si antrenorul lor au fost scosi din pestera dupa 18 zile

Ziare.

com

Echipa de salvare a reusit sa ii scoata pe toti la suprafata, dupa o misiune complexa, ce a durat mai bine de trei zile.Cei 13 au fost asistati de patru experti in mod constant de cand au fost gasiti la inceputul saptamanii trecute.Numai marti au participat la operatiunea de salvare 19 scafandri, potrivit CNN Amintim ca cei 12 copii - cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani - si antrenorul lor de 25 de ani au fost dati disparuti in 23 iunie , in timp ce explorau o pestera din nordul Thailandei.Dupa ce acestia au intrat in subteran, ploaia torentiala a cauzat inundarea pesterii, iar copiii si antrenorul nu au mai putut sa iasa.Amintim si ca unul dintre salvatori, fost membru al comandourilor Marinei thailandeze, a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati in pestera