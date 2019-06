Momentul in care o macara se prabuseste pentru un bloc de 5 etaje si o parcare. Exista mai multe victime (Video)

Ziare.

Doi dintre raniti se afla in stare critica, a declarat Jason Evans, purtatorul de cuvant al serviciului de pompieri din Dallas, citat de DPA.Fotografii ale scenei accidentului au aratat un bloc cu cinci etaje si un garaj puternic avariate de macaraua prabusita.Un meteorolog a declarat pentru CNN ca in zona au fost inregistrate rafale de vant de pana la 110 kilometri pe ora. CBS a raportat ca vantul puternic a smuls copaci din radacina si a provocat intreruperi de electricitate in nordul statului Texas.In aprilie, patru persoane si-au pierdut viata in orasul Seattle din nord-vestul SUA, dupa ce o macara s-a prabusit de pe varful unei cladiri pe strada.