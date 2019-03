O tornada violenta a ucis cel putin 22 de persoane in SUA (Foto&Video)

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

US: 14 people killed after tornado strike in eastern #Alabama, official says.



(Pic: AP) pic.twitter.com/ibXwh8EZsP - FX16 News (@fx16news) March 4, 2019

Incredible picture I saw that I am sharing now from @AlexHaworthWx of the Eufaula #Alabama Fire Dept. It was heavily destroyed. Firefighters were inside taking shelter. They are fine. This brought a tear to my eye in light of whats going on. A Firefighter puts the Flag up! #ALwx pic.twitter.com/vrfT11fYVq - James Sinko (@JamesSinko) March 4, 2019

BREAKING: Photos show catastrophic damage in Beauregard, Alabama. Pictures are from the aftermath of two large tornadoes. Multiple fatalities reported. #Tornado #Alabama (photos from @BreakingNLive) pic.twitter.com/7ZUTjwsSm1 - Global News Network (@GlobalNews77) March 3, 2019

"Am ajuns la 22 (de morti) acum. Din nefericire, cred ca numarul va creste", a declarat seriful comitatului Lee, Jay Jones, citat de postul local WRAL-TV, care face parte din reteaua NBC. Un bilant anterior anunta 14 morti relateaza AFP.Mai multe persoane au fost date disparute, iar altele au fost spitalizate, unele cu "rani foarte grave", a anuntat anterior seriful Jones, intr-o inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a unei televiziuni locale din cadrul retelei CBS.Presedintele american Donald Trump a transmis condoleante persoanelor afectate."Tornadele si furtunile au fost cu adevarat violente si ar putea sa fie si altele. Familiilor si prietenilor victimelor si ranitilor, Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti!", a scris el Twitter.Potrivit serifului comitatului Lee, tornada a parcurs mai multi kilometri si a provocat pagube "catastrofale" pe o portiune de aproximativ 400 de metri.Seriful a evocat o singura tornada, insa serviciile meteorologice au anuntat ca au avut loc mai multe.Potrivit postului CNN, doua tornade au avut loc in comitatul Lee simultan, iar "cel putin zece" au fost inregistrate in Alabama si Georgia duminica.Potrivit serviciilor meteorologice americane (NWS), tornada care a avut loc in comitatul Lee era de tip "EF-3", ceea ce inseamna ca era insoita de rafale de vant cu viteza cuprinsa intre 216 si 266 de kilometri pe ora.Imagini difuzate de posturi de televiziune sau postate pe retele de socializare surprind cladiri puternic avariate, copaci rupti in doua si drumuri pline de obiecte.Aproximativ 6.000 de persoane erau private de electricitate in comitatul Lee, potrivit PowerOutage.US, care inregistreaza penele de curent in Statele Unite. Intreruperi de electricitate au afectat 16.000 depersoane in Georgia.Serviciile meteorologice au lansat o alerta de tornada in zona vizata, inainte de eveniment. "Adapsotiti-va acum! Coborati intr-o pivnita sau intr-o camera interioara a unei cladiri solide. Evitati ferestrele", au recomandat ele.Un fenomen complex, dificil de prevazut cu precizie si care este cercetat in continuare, tornadele sunt asociate unor furtuni puternice, numite "furtuni supercelulare". Ele sunt deosebit de frecvente in Statele Unite.