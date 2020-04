Imaginea dezastrului din America: Mii de morti, provocate de coronavirus si tornadele devastatoare (Foto&Video)

Tornadele ucigase

SUA au inregistrat, luni, 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta (1.514) , potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica lanumarul total al deceselor inregistrate de la declansarea pandemiei in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza COVID-19.SUA numara deja peste 555.000 de persoane infectate de coronavirus, potrivit Centrului american pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC).Luni, statul New York, epicentrul pandemiei in SUA, a depasit pragul de 10.000 de morti provocate de COVID-19. Guvernatorul acestuia, Andrew Cuomo, a subliniat insa ca "ceea ce a fost mai rau s-a terminat", pentru ca numarul net de spitalizari (diferenta dintre intrari si iesiri) este clar in scadere.Directorul CDC, Robert Redfield, a apreciat la randul sau ca Statele Unite "se apropie de varful epidemiei"."Suntem pregatiti sa montam mii de paturi in plus, daca avem nevoie. Nu cred ca vom avea nevoie de ele, deoarece se pare ca am atins un platou si chiar in multe cazuri cifrele scad", a spus presedintele american, Donald Trump, in cursul briefingului cotidian de presa despre coronavirus.Liderul administratiei de la Casa Alba a afirmat, de asemenea, ca Statele Unite au efectuat circa. "Trei milioane, mai mult decat orice alta natiune", a insistat el.Pe de alta parte, mai multe tornade au devastat, duminica si luni dimineata, sudul Statelor Unite, facand cel putin 32 de morti, potrivit unei surse oficiale si presei americane preluate de AFP.Case distruse, copaci scosi din radacina, masini rasturnate. Furtunile au lovit o zona cuprinsa intre Texas si Carolina de Sud."Sunt cel putin 11 morti confirmate si numeroase pagube materiale in intregul stat", a anuntat Agentia de gestionare a situatiilor de urgenta din statul Mississippi.Au fost inregistrate, de asemenea, alte morti, printre care noua in Carolina de Sud, sapte in Georgia, trei in Tennessee, una in Arkansas si una in Carolina de Nord, potrivit presei americane.Presedintele american, Donald Trump, inainte de a incepe briefingul de presa cotidian la Casa Alba privind coronavirusul, a adresat "sincere condoleante" familiilor victimelor."Administratia mea va face tot posibilul pentru a ajuta aceste comunitati sa isi revina", a declarat el, amintind "puterea oribila si distrugatoare a tornadelor".Peste 1,3 milioane de persoane au ramas fara energie electrica, potrivit site-ului poweroutage.us.In statele Mississippi si Louisiana, guvernatorii au decretat stare de urgenta.O decizie luata "pentru a proteja sanatatea si siguranta locuitorilor", a scris pe Twitter guvernatorul din Mississippi, Tate Reeves, asigurand locuitorii ca "nu sunt singuri"."Mobilizam toate resursele disponibile pentru protejarea cetatenilor nostri si a bunurilor lor", a continuat el.Serviciul National de Meteorologie al Statelor Unite a emis o avertizare de tornada, cel mai inalt nivel de alerta in acest domeniu. Acesta a facut cunoscut ca s-au inregistrat pagube provocate de vantul cu o viteza de pana laDuminica dupa-amiaza, guvernatorul Tate Reeves a reamintit avertismentele meteorologilor, sfatuindu-i pe localnici sa respecte dispozitiile privind protectia fata de noul coronavirus in cazul in care sunt nevoiti sa se refugieze intr-un adapost public amenajat in caz de catastrofa meteorologica."Pagubele sunt uriase si este un bun moment sa ne amintim ca toata lumea trebuie sa fie atenta la vreme", a scris la randul sau pe Twitter guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards.