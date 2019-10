Maia Sandu: Reprezentantul Chisinaului nu va semna niciun document privind federalizarea la apropiatele negocieri dedicate Transnistriei

Ziare.

Chisinaul '', a insistat Maia Sandu, dupa un avertisment al fostului premier Pavel Filip.Inaintea respectivelor negocieri, Pavel Filip a avertizat executivul de la Chisinau cu privire la posibilitatea aprobarii in cadrul negocierilor a unui 'sistem de garantii in dezavantajul Republicii Moldova', prin care sa se incerce '', ceea ce ar fi, de fapt, o federalizare a Republicii Moldova.Sefa executivului moldovean a declarat ca, pe moment, nu exista, 'din pacate', conditiile interne si externe necesare pentru o solutionare politica imediata a diferendului transnistrean.'Ceea ce putem noi sa facem este sa luptam cu schemele de coruptie si contrabanda din regiunea transnistreana., astfel incat sa fie majorat numarul punctelor de control comun pe segmentul transnistrean', a adaugat Maia Sandu.Totodata, ea s-a pronuntat impotriva federalizarii, afirmand ca majoritatea cetatenilor Republicii Moldova nu sustine o astfel de solutionare a conflictului.Intr-un interviu acordatPotrivit acestuia, dosarul transnistrean care a intrat in atentia OSCE in 1992 vizeaza clar 'unin cadrul Republicii Moldova.'In urma cu cativa ani s-a discutat pe marginea unor modele de federatie. Acum este o opinie publica clara impotriva federatiei. S-a discutat despre autonomie dupa modelul Gagauziei. Noi ne bazam pe ideea de statut special si trebuie sa discutam despre competentele ce ar trebui acordate Chisinaului si de ce fel de competente sa beneficieze regiunea transnistreana. Care ar fi implicarea regiunii transnistrene in politica de la Chisinau?', a declarat el.'Daca luam, de exemplu, cazul Gagauziei, bascanul (conducatorul regiunii) este membru al guvernului', a spus el, adaugand ca in cazul Transnistriei ar trebui sa se intample acelasi lucru. 'Credem ca intr-adevar este important sa ne concentram pe continut si nu pe denumirea solutiei. Trebuie sa aiba loc o reglementare care sa fie durabila, care produce un stat care functioneaza bine, in care toti cetatenii se regasesc', a declarat Claus Neukirch in interviul pentru Moldpres.