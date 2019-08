Tara in care aproape 70 de candidati s-au inscris in cursa pentru prezidentiale

Ziare.

Vineri dimineata si-au depus candidaturile presedintele interimar al parlamentului, Abdelfattah Mourou, si premierul Youssef Chahed, acesta din urma afirmand in fata presei ca nu intentioneaza sa demisioneze. Mourou a venit la depunerea dosarului de candidatura insotit de liderul formatiunii de inspiratie islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, si de alti reponsabili ai acestui partid.In varsta de 71 de ani, Mourou i-a luat temporar locul presedintelui parlamentului, Mohamed Ennaceur, devenit presedinte interimar al tarii dupa decesul din 25 iulie al lui Beji Caid Essebsi.Printre alti candidati se numara si ministrul Apararii Abdelkrim Zbidi, care inainte de a-si depune candidatura a demisionat din guvern. El este considerat un posibil urmas politic al lui Essebsi, pe care l-a vizitat de mai multe ori inaintea decesului.Un pretendent redutabil la presedintie ar putea fi si controversatul om de afaceri si magnat media Nabil Karoui, inculpat recent pentru spalare de bani.Lucru inedit intr-o tara araba, si-a depus candidatura si un politician care se declara homosexual si aparator al drepturilor comunitatii LGBT, avocatul Mounir Baatour, desi el este contestat de aceasta comunitate.Pe 31 august va fi publicata lista definitiva a candidatilor. Campania electorala se va desfasura intre 2 si 13 septembrie, iar pe 15 septembrie va fi scrutinul descris de cotidianul Le Temps drept un ''ghiveci politic si cataclism electoral''.Desi Tunisia parea a fi singurul exemplu de succes al "Primaverii arabe", cele noua guverne care s-au succedat dupa inlaturarea de la putere a lui Zine el Abidine Ben Ali in 2011 nu au reusit sa rezolve numeroasele problemele economice, sociale si de securitate. In urma atacurilor teroriste din 2015, soldate cu moartea a zeci de turisti europeni, a fost instituita starea de urgenta, reinnoita pe 2 august de presedintele interimar, dupa ce in iunie au avut loc alte doua atentate sinucigase cu bomba.