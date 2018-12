Tunisia, in pragul unei revolutii dupa ce un jurnalist si-a dat foc ca sa atraga atentia asupra saraciei

Inceputul unei revolutii

#Tunisie #Tυνησία #kasserine Νέα επεισoδια σήμερα Tρίτη,μετά την κηδεία του δημοσιογράφου Abdel Razzaq Zorgui,32 ετών,που αυτοπυρποληθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανεργία κ τις άθλιες οικονομικές συνθήκες στη Kasserine,δυτικά της χώρας.Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με μπάτσους pic.twitter.com/XII4gjohxA - boriche85 (@boriche11) December 25, 2018

Scanteia din 2010

Ziare.

com

Zeci de manifestanti au ars pneuri si au blocat drumul principal din centrul orasului Kasserine, situat la 270 de kilometri de Tunis, in noaptea de luni spre marti. Politia a intervit cu gaze lacrimogene.Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, Sofiane al-Zaq, a anuntat ca sase membri ai fortelor de securitate au fost usor raniti in ciocniri, iar noua persoane au fost arestate.Orasul s-a trezit pasnic marti, insa dupa ce a avut loc inmormantarea jurnalistului violentele au reinceput.Jurnalistul Abdel Razzaq Zorgui, in varsta de 32 de ani, a murit luni seara, dupa ce s-a autoincendiat. El a spus ca vrea sa protesteze astfel fata de somaj si degradarea situatiei economice in regiunea Kasserine, una dintre cele mai sarace din tara."Pentru fii si fiicele din Kasserine, care nu au mijloace de subzistenta, voi incepe o revolutie, ma voi autoincendia", a declarat jurnalistul intr-un mesaj video pe care l-a publicat inainte sa moara.Sindicatul National al Jurnalistilor Tunisieni (SNJT) a anuntat luni, intr-un comunicat, ca jurnalistul reporter de imagini "Abdel Razzak Zorgui a decedat in urma unei autoincendieri", un gest prin care a vrut sa protesteze fata de "conditii sociale dificile, un orizont inchis si lipsa sperantei" care afecteaza aceasta regiune.Sindicatul a precizat ca intentioneaza sa organizeze o greva generala in sectorul presei.Kasserine este unul dintre primele orase in care au izbucnit, in 2010, manifestatii sociale in cursul carora politia a ucis manifestanti.Manifestatiile - provocate de autoincendierea in decembrie 2010 a unui tanar vanzator ambulant de la Sidi Bouzid (centru-vest), satul de saracia si umilinta la care-l spuneau politisti - s-au extins apoi in toata tara si au condus la rasturnarea regimului lui Zine El Abidine Ben Ali in ianuarie 2011.In pofida progreselor unei tranzitii democratice de tunci si a unei reluari a cresterii economice dupa ani de stagnare, autoritatile tunisiene intarzie in continuare sa raspunda aspiratiilor sociale ale tunisienilor.Inflatia si somajul alimenteaza tulburari sociale. Revolte au izbucnit, in ianuarie, in numeroase orase din tara.