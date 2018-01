Tunisia marcheaza 7 ani de la Revolutia Iasomiei, care a dat startul Primaverii Arabe

Ziare.

In dimineata zilei de 14 ianuarie 2011, presedintele tunisian Ben Ali, incoltit, era alungat de la putere in urma Revolutiei Iasomiei, transmite AFP.In acea zi, dupa 23 de ani de conducere, dictatorul fugea in Arabia Saudita dupa ce i s-a strigat de catre populatie sa plece. El devenea primul lider al unei tari arabe care paraseste puterea sub presiunea "strazii".O luna mai devreme, un vanzator ambulant, Mohamed Bouazizi, isi daduse foc la Sidi Bouzid, punct de plecare al unei miscari de protest reprimate in sange, fiind inregistrati 338 de morti.Dupa sapte ani de la acele evenimente, duminica dimineata, mai multe manifestatii erau programate pentru a aniversa revolutia in urma careia numerosi tunisieni apreciaza ca au castigat libertatea, dar au avut de pierdut in ce priveste nivelul de trai.Demonstratii pasnice si revolte nocturne au avut loc in ultima saptamana in mai multe orase din tara, un protest alimentat de un somaj persistent - 15% oficial - si de cresteri de impozite.In total, 803 persoane au fost arestate, potrivit Ministerului de Interne.Presedintele tunisian, Beji Caid Essebsi, care s-a intalnit sambata cu reprezentantii partidelor guvernamentale, patronatului si sindicatului UGTT, a recunoscut ca "climatul social si climatul politic nu sunt bune in Tunisia", asigurand insa ca "situatia ramane pozitiva"."Suntem capabili sa stapanim problemele", a subliniat el.El preconizeaza sa viziteze duminica dimineata o zona defavorizata din Tunis, unde au avut loc ciocniri in aceasta saptamana.Calmul a revenit in intreaga tara de joi seara.Tunisia, in dificultate financiara dupa multi ani de stagnare economica, a obtinut un imprumut de 2,4 miliarde de euro pe patru ani de la FMI, in schimbul caruia se angajeaza la o reducere a deficitului sau public si la reforme economice.Ca raspuns la nemultumiri, guvernul de la Tunis a anuntat sambata un pachet de masuri sociale.Planul guvernamental de actiune, de care urmeaza sa beneficieze peste 120.000 de persoane, va costa mai mult de 70 milioane de dinari (23,5 milioane euro), a indicat ministrul pentru Probleme Sociale, Mohamed Trabelsi.Acesta prevede un ajutor pentru accesul familiilor sarace la locuinte, masuri vizand "o asigurare medicala pentru toti" si o crestere a alocatiei sociale pentru familiile nevoiase, de la 150 de dinari la 180-210 dinari (60-70 de euro), in functie de numarul de copii.