Un autocar a cazut intr-o rapa, in Tunisia: 22 de morti si zeci de raniti

Plecat din Tunis si cu destinatia Ain Draham, autocarul a iesit de pe carosabil in regiunea Ain Snoussi, a anuntat Ministerul de Interne.Victimele sunt toate de nationalitate tunisiana, a precizat la randul sau Ministerul Turismului, care a mentionat intr-un mesaj postat pe pagina sa oficiala de Facebook ca 43 de persoane se aflau la bordul autobuzului care "a cazut intr-o rapa dupa ce a lovit o bariera de fier".Toti ranitii au fost transferati spre spitalele din zona, potrivit aceleiasi surse.Regiunea montana Ain Draham, apropiata de frontiera algeriana, este o destinatie apreciata de tunisieni, care se deplaseaza in numar mare in aceasta perioada a anului pentru a petrece weekend-ul. Numeroase infrastructuri sunt insa deficitare, noteaza France Presse.Mortalitatea rutiera in Tunisia este cea mai ridicata din Africa de Nord dupa Libia, cu peste 24 de morti la 100.000 de locuitori.