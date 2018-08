9 persoane condamnate la inchisoare pe viata, pentru atentatul din 2015 din Ankara

Ziare.

Potrivit agentiei turce de presa Anadolu, de stat, noua persoane au fost condamnate individual la 101 de pedepse de inchisoare pe viata, in legatura cu acest dublu atentat sangeros, soldat de asemenea cu sute de raniti, la un miting prokurd.Guvernul atribue acest atac, comis pe 10 octombrie 2015, gruparii Statul Islamic (SI), care nu l-a revendicat niciodata, relateaza AFP.Tribunalul a stabilit la 100 bilantul oficial al acestui dublu atentat , cel mai sangeros vreodata de pe teritoriul turc. In saptamanile de dupa atac, autoritatile au comunicat un bilant de 102 morti.Potrivit Anadolu, persoanele gasite vinovate ca au participat la atac au fost condamnate in mod individual la o pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru fiecare persoana ucisa si la inca o pedepasa cu inchisoarea pe viata pentru "tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale".De asemenea, ele au fost condamnate la peste 10.500 de ani de inchisoare suplimentari, din cauza "multiplelor tentative de omucidere".Acest atac a socat profund Turcia, o tara care a fost zguduita apoi de numeroase atentate comise de jihadisti si SI sau activisti din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK)."Masacrul de la gara" - cum este numit atentatul de la 10 octombrie 2015 in Turcia - a vizat o multime care s-a adunat sa manifesteze pasnic in favoarea opririi confruntarilor intre armata si gherila kurda in sud-estul tarii.Opozanti ai presedintelui Recep Tayyip Erdogan au reprosat in mai multe randuri Guvernului lentoarea anchetei si acuza autoritatile ca nu au luat suficiente masuri in vederea asigurarii securitatii mitingului.Ultimul atentat de anvergura din Turcia a avut loc in noaptea Revelionului 2017. Un membru SI a atacat o discoteca, la Istanbul, cu o pusca de atac, omorand 39 de oameni.Presupusul autor al acestui atac a fost prins in viata iar porcesul sau este in curs.