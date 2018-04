Accident in Bosfor: O nava de 225 de metri a spulberat o vila de la malul marii (Video)

Ziare.

Vitaspirit, care naviga sub pavilion maltez, a devenit de necontrolat din cauza unei probleme tehnice, potrivit agentiei de stiri Deniz Haber, specializata in domeniul afacerilor maritime, care a evocat o blocare a carmei.Accidentul nu a cauzat victime. Dar cargobotul a lovit una dintre numeroasele vile construite de demnitari otomani in secolul al XIX-lea pe Bosfor, cunoscute sub numele de "yali" in turca.Yali Hekimbasi Salih Efendi, o cladire din lemn vopsit in rosu, cu trei etaje, deosebit de bine conservata, a fost strapunsa si s-a prabusit in mare parte, a constatat un jurnalist de la AFP.Acum nelocuita, cladirea era inchiriata pentru ceremonii de nunta sau concerte, potrivit site-ului ce ii era dedicat.Acest accident spectaculos a avut loc sub podul Fatih Sultan Mehmet, una dintre cele trei structuri care se intind peste Bosfor pentru a lega tarmurile europene si asiatice ale Istanbulului.Nu au fost raportate victime, iar gradul de deteriorare a navei, care se indrepta spre Ucraina dupa ce a parasit Egiptul luna trecuta, nu este cunoscut.Autoritatile turce au oprit traficul pe Bosfor, in timp ce Vitaspirit a fost remorcata dupa-amiaza tarziu.Desi uneori au loc accidente in stramtoarea Bosfor, care leaga Marea Marmara si Marea Neagra, este rar sa vezi o nava ciocnindu-se de case.In 2017, peste 42.000 de nave comerciale, militare si de agrement au trecut prin Bosfor, una dintre cele mai aglomerate stramtori din lume. In decembrie 1960, un petrolier petrolier iugoslav si o nava greceasca s-au ciocnit, provocand un incendiu care a durat cateva saptamani.