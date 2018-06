Alegeri in Turcia: 6 persoane au fost arestate pentru ca l-au insultat pe Erdogan. Opozitia denunta tentative de frauda

Serokkomar Erdogan li Istanbule raya xwe da https://t.co/FRs1jV4pyv pic.twitter.com/kK4REmkJc6 - TRT NÛCE (@trtnuce) 24 iunie 2018

Opozitia denunta tentative de frauda

Arestari cu o zi inainte de vot

Un dublu scrutin istoric

Seful statului a mers deja la urne pentru a vota si a prezis o "revolutie democratica" pentru Turcia, arata Hot Recent News Recep Tayyip Erdogan a declarat ca prezenta la vot este una buna si ca "in momentul de fata, Turcia trece printr-o revolutie democratica cu aceste alegeri".Principalul partid turc de opozitie a denuntat tentative de frauda, relateaza Le Nouvel Observateur . "Am primit numeroase plangeri", a declarat Bulent Tezcan, purtator de cuvant al CHP.Printre cazurile de tentativa de frauda se numara si unul in care o urna avea, inainte de deschiderea sectiilor de votare, aproximativ 100 de buletine de vot, toate cu stampila pe alianta din care face parte partidul aflat la putere, AKP.Temandu-se de fraudarea alegerilor, in special in sud-estul tarii, opozantii si ONG-urile au mobilizat sute de mii de observatori pentru a supraveghea urnele.Cu o zi inainte de scrutin, sase persoane au fost arestate pentru ca l-ar fi insultat pe Erdogan chiar inainte sa participe la un miting organizat de un rival politic al lui Erdogan, Muharrem Ince, arata Dawn Agentia de stiri Anadolu transmite ca cei sase au fost retinuti dupa ce pe retelele de socializare ar fi aparut videoclipuri in care acestia il injurau pe Erdogan. Se pare ca politistii mai cauta alte persoane acuzate de acelasi lucru.Insultarea presedintelui este o infractiune pedepsita cu pana la patru ani de inchisoare in Turcia.Erdogan are aproape 2.000 de procese impotriva oamenilor, inclusiv copii, pentru ca l-au insultat.In Turcia are loc duminica dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential. Erdogan, in varsta de 64 de ani, doreste sa fie reales pentru un nou mandat de cinci ani ca presedinte, iar Partidul sau al Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la guvernare, spera sa-si pastreze majoritatea in Parlament. Batalia pentru scaunul de presedinte se da intre Erdogan si inca cinci persoane : Muharrem Ince, Meral Aksener, Selahattin Demirtas, Temel Karamollaoglu si Dogu Perincek.De asemenea, amendamentele aduse Constitutiei printr-un referendum contestat si cu un rezultat strans, anul trecut, intra in vigoare odata cu aceste alegeri, iar Turcia se transforma dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential.In schimb, Opozitia a promis o revenire la sistemul parlamentar si la o separare puternica a puterilor in stat.In acelasi timp, turcii aleg si 600 de parlamentari, din opt partide sau candidati independenti, intr-un mandat de cinci ani.La referendumul de anul trecut s-a decis organizarea de alegeri prezidentiale si parlamentare in acelasi timp si suplimentarea cu 50 a numarului de mandate in Legislativ.In plus, a fost modificata si legislatia electorala, prin care partidele pot forma aliante. Astfel, partide mici se pot alia si pot sa ocoleasca pragul de zece procente din voturile exprimate, de care are nevoie o formatiune pentru a intra in Parlament.