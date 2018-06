Alegeri in Turcia: Erdogan isi sarbatoreste victoria. Ce partide ajung in Parlament

Ia toata puterea in mainile lui

In spatele lui Erdogan

Partidul Prokurd, in Parlament

Ce partide ajung in Parlament

Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales intr-un nou mandat de cinci ani, si-a savurat victoria adresandu-se, in noaptea de duminica spre luni, catorva mii de sustinatori, reuniti la Ankara, in fata sediului partidului sau islamo-conservator AKP, arata AFP, citat de News.ro."Invingatorul acestor alegeri este democratia, vointa nationala. Invingatorul acestor alegeri este fiecare dintre cei 81 de milioane dintre concetatenii nostri", a subliniat Erdogan, in timp ce sustinatorii sai il aclamau.Autoritatile electorale turce au anuntat luni ca Erdogan a obtinut "majoritatea absoluta" a sufragiilor exprimate, ceea ce-i permite sa fie ales inca din primul tur, in fata unei opozitii totusi acerbe, cea a tribunului social-democrat Muharrem Ince.Erdogan s-a impus drept liderul turc cel mai puternic dupa fondatorul Republicii Mustafa Kemal. El a transformat Turcia prin megaproiecte de infrastructuri, eliberand exprimarea religioasa si a facut din Ankara un actor diplomatic-cheie.Insa criticii sai il acuza pe "Reis" (sef), in varsta de 64 de ani, de deriva autoritarista, mai ales dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, urmata de epurari masive vizand opozanti si jurnalisti si care a provocat ingrijorari in Europa.Victoria sa in alegerile de duminica ii impune puterea si mai mult, pentru ca scrutinul marcheaza trecerea de la sistemul parlamentar, in vigoare, la un regim prezidential, in care seful statului concentreaza totalitatea puterii executive, in baza unui referendum parlamentar care a avut loc anul trecut.Potrivit agentiei turce de presa, de stat, Anadolu,Principalul sau concurent, social-democratul Muharrem Ince, clasat pe pozitia a doua in alegerile prezidentiale cu 30,7%, si alianta anti-Erdogan alcatuita din mai multe partide de opozitie - in partea legislativa a scrutinului - a obtinut 34% din voturile eprimate, potrivit unor rezultate partiale publicate de Anadolu.Ince nu a facut vreun comentariu cu privire la rezultate, duminica seara, si a convocat o conferinta de presa luni la pranz, la Ankara.Cateva mii de sustinatori ai lui Erdogan s-au adunat duminica seara in apropierea resedintei presedintelui de la Istanbul, cantand si agitand steaguri."Noi stim 100% ca vom castiga, Erdogan este campionul nostru", a declarat Handan Boztoy, venita impreuna cu fiica ei sa sarbatoreasca "victoria"."Rezultatele nu se vor schimba, in toti acesti ultimi 16 ani Erdogan a castigat intotdeauna. Noi suntem in spatele lui ca natiune", a spus ea."Victoria lui Erdogan este in mod incontestabil semnul marii sale popularitati in randul electoratului turc, mai ales a electoratului conservator din regiunile rurale din Anatolia, si semnul rezistentei sale in fata unei opozitii unite", apreciaza Jana Jabbour, doctor asociat CERI/Sciences Po si specalista in Turcia.Erdogan - care spera ca va avea toate sansele in favoarea sa convocand aceste alegeri in timpul starii de urgenta si cu mai mult de un an inainte de termen - a fost insa afectat, in campanie, de degradarea situatiei economice si surprins de un salt al opozitiei.Ince, un deputat combativ care a purtat culorile CHP in alegerile prezidentiale, s-a impus drept principalul rival al lui Erdogan in acest scrutin, electrizand multimi in cele patru colturi ale tarii si trezind o opozitie asomata de infrangeri succesive.Vazand in aceste alegeri ultima lor sansa de a-l opri pe Erdogan in cucerirea unei puteri incontestabile, partide foarte diferite caErdogan prezinta noul sistem prezidential la care va acceda ca necesar in vederea dotarii Turciei cu un Executiv stabil, insa criticii sai il acuza ca vrea sa monopolizeze puterea prin aceasta reforma care suprima total functia de premier si ii permite presedintelui sa guverneze prin decrete.Campania electorala a fost marcata de o acoperire mediatica foarte inechitabila - in favoarea presedintelui turc in exercitiu, al carui fiecare discurs in parte a fost transmis in intregime de televiziuni.Candidatul partidului prokurd HDP Selahattin Demirtas a fost nevoit sa faca campanie dintr-o celula - acuzat de activitati "teroriste", el se afla in detentie preventiva din 2016.Potrivit rezultatelor partiale, Demirtas a obtinut 8% din voturile exprimate, iar partidul sau a trecut pragul de 10% la nivel national care-i permite sa intre in Parlament.Temeri de fraude au fost aprige in timpul votului, mai ales in sud-estul majoritar kurd.Opozantii, care au mobilizat o armata de observatori, au denuntat iregularitati, mai ales in provincia Sanliurfa.Rezultate neoficiale arata ca cinci partide au trecut pragul de acces in Parlament, a mai anuntat Guven.Alianta Populara - alcatuita din formatiunea lui Recep Erdogan, Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), si Miscarea Nationalista (MHP, dreapta) - se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar, cu 53,6% din voturi.Pe locul al doilea se pozitioneaza coalitia formata de Partidul Popular Republican (CHP, centru-stanga) cu formatiunile IYI, SP si Partidul Democrat, obtinand 34%, anunta agentia de presa Anadolu, citata de Mediafax.