Alegeri pentru supravietuirea lui Erdogan: Cine iese primar la Istanbul, dupa scrutinul anulat?

Precedentele alegeri, din luna martie, au fost anulate . Castigatorul scrutinului, Ekrem Imamoglu, a promis sa lupte pentru democratie, iar acum sondajele arata ca are mari sanse sa-l invinga pentru a doua oara pe fostul premier Binali Yildirim, anunta BBC.Rezultatul scrutinului este considerat important pentru viitorul presedintelui Erdogan care, in calitate de fost primar al Istanbulului, a afirmat in repetatea randuri ca cine castiga Istanbulul castiga intreaga Turcie.Imamoglu are 49 de ani, este membru al Partidului Popular Republican si este primar al districtului Beylikduzu din Istanbul.Contracandidatul sau, Yildirim, este membru fondator al AKP, partidul lui Erdogan, si a fost prim-ministru in perioada 2016-2018, cand Turcia a devenit o democratie prezidentiala. A fost ales presedinte al noului Parlament in februarie si inainte de aceasta a fost ministru al Transporturilor si Comunicatiilor.Mesajul de campanie al lui Imamoglu este "Totul va fi bine" si a adus o nota de optimism intr-un oras unde numerosi locuitori sunt dezamagiti de recesiunea economica, pentru care considera ca este responsabil Guvernul.Si cand au fost anulate alegerile pe care le castigase , Imamoglu le-a spus sustinatorilor sai: "Ne vom recastiga drepturile cu zambetul pe fata"."Daca Imamoglu castiga din nou, va urma o serie de schimbari in politica din Turcia", a declarat pentru Reuters jurnalistul si scriitorul Murat Yetkin."Victoria sa va fi interpretata ca inceputul declinului pentru AKP, precum si pentru Erdogan", a spus el. Chiar si presedintele a numit votul "o chestiune de supravietuire".O noua victorie pentru Imamoglu ar putea declansa alegeri alegeri anticipate, in conditiile in care urmatoarele sunt programate in 2023, o remaniere guvernamentala si, probabil, si o ajustare a politicii externe, a adaugat Yetkin.