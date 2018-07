Ambasadorul Turciei la Bucuresti: Nu avem ambitia sa fim un model pentru alte tari. Suntem constienti de critici

Ziare.

Turcia considera responsabila de instrumentarea loviturii de stat organizatia Fettulah sau FETO."Timp de mai mult timp ne-am informat partenerii si aliatii despre cum FETO a spalat creierele copiilor si s-a infiltrat in institutiile publice de-a lungul anilor. Le-am spus prietenilor nostri ca FETO este o amenintare pentru tarile in care este reprezentata in scoli, companii, media", a spus el.In prezent, a mai spus ambasadorul, in diverse parti din lume sunt in derulare investigatii privind membri ai acestei organizatii.In total, 289 de cazuri sunt deschise impotriva acestui grup si 194 au fost finalizate.Osman Koray Ertas a mai declarat ca, in ultimii doi ani, eforturile Turciei de a elimina amenintarile privind o alta lovitura de stat au fost "scoase din context" de catre "unii dintre prietenii nostri din strainatate", ceea ce a insemnat o mare diferenta intre ce era prezentat in presa si ce se intampla.Despre numarul jurnalistilor inchisi in inchisorile turce ambasadorul a spus ca nu exista o cifra exacta, dar a precizat ca "acest grup - FETO - a operat in diverse domenii".El a dat ca exemplu jurnalisti de la ziarul Zaman si televiziunea Samayolu, care sunt "figuri importante ale organizatiei" si care au fost judecati. "Recent procesele acestea au fost finalizate, iar unii dintre ei au primit pedepse grele"."Nu avem ambitia de a fi un model pentru oricare alta tara. Suntem foarte constienti de criticile pe care Turcia le primeste din partea partenerilor internationali si din partea organizatiilor din care facem parte, asa ca, de fiecare data cand primim critici constructive le luam in serios si incercam sa ne ajustam sistemul", a adaugat ambasadorul.Ertas a trecut in revista problemele majore cu care se confrunta tara sa, membra NATO - refugiatii, razboiul de la granita (Siria), lupta cu patru formatiuni teroriste. "O singura provocare dintre acestea ar fi suficienta sa destabilizeze orice tara europeana", a estimat ambasadorul."Avem cateva probleme in sectorul democratiei, dar in mod constant ne exprimam angajamentul fata de legea democratica", a mai spus el.Doi ani de la tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016 au fost marcati duminica si prin deschiderea unei expozitii de fotografie a agentiei Anadolu.La receptie a fost tinut un moment de reculegere in memoria celor care si-au pierdut viata in evenimentele din urma cu doi ani.Recent, un purtator de cuvant al Presedintiei a precizat ca starea de urgenta va fi ridicata pe 18 iulie.Turcia a marcat duminica doi ani de la tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016.