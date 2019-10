Americanii se chinuie sa-i intre in gratii lui Erdogan: Puteti scapa de sanctiuni!

Ziare.

Americanii se tem ca aliatul lor strategic Turcia ar putea sa ajunga pe orbita Rusiei, relateaza AFP.Prin urmare, Washingtonul face mari eforturi diplomatice pentru a-l multumi pe presedintele Recep Tayyip Erdogan. In acest demers se inscrie si decizia prin care Donald Trump a ridicat miercuri sanctiunile impuse impotriva a trei responsabili turci , dupa incursiunea militara in nordul Siriei.Insa Turcia ramane amenintata de sanctiuni suplimentare americane din cauza achizitiei rachetelor rusesti S-400, despre care Washingtonul afirma cu sunt incompatibile cu cele ale NATO si ca, in procesul de instructie desfasurat de specialistii rusi in Turcia, acestia ar putea afla secrete tehnologice ale avionului american F-35.Din acest motiv SUA au oprit livrarile acestui aparat catre Turcia si au exclus aceasta tara din programul sau de productie.Pentru a evita astfel de sanctiuni exista totusi o cale de a convinge Turcia, afirma un responsabil al Departamentului de Stat american, ce s-a exprimat sub protectia anonimatului. "Fie dezactivand (sistemele S-400), fie trimitandu-le inapoi, fie distrugandu-le, oricare dintre acestea", afirma el."Probabil ca la Ankara exista oameni rationali care vor spune, in sfarsit, mai bine nu le activam", indica sursa citata. Turcia a primit in luna iulie primele sisteme S-400 din contractul a carui valoare totala este de circa 2,5 miliarde de dolari. Primele rachete de acest fel ar urma sa devina operationale in primavara anului viitor, odata ce militarii vor fi instruiti pentru folosirea lor.