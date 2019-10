Ankara anunta ca patrule ruso-turce vor verifica retragerea kurzilor din Siria

Ziare.

com

Potrivit unui acord incheiat saptamana trecuta de presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan, militia kurda siriana Unitatile Protectiei Poporului (YPG) au avut ultimatum pana marti, la ora 15.00 GMT (18.00, ora Romaniei), sa se retraga din pozitiile de la frontiera cu Turcia.Turcia intentioneaza sa creeze o "zona de securitate" cu o latime de 30 de kilometri de la frontiera, penrru a o demarca de YPG, pe care le considera "teroriste", dar care sunt aliatele occidentalilor in lupta impotriva Statului Islamic (SI), relateaza AFP."Turcia si Rusia au stabilit un termen de 150 de ore pentru ca teroristii din YPG sa paraseasca zona de securitate", a anuntat pe Twitter directorul de comunicare al presedintiei turce Fahrettin Altun."Timpul s-a scurs. Vom stabili, prin intermediul unor patrule comune (ruso-turce), daca teroristii s-au retras", a adaugat el.Fahrettin Altun a facut aceste declaratii dupa ce ministrul rus al Apararii Serghei Soigu a anuntat marti ca retragerea combatantilor kurzi s-a incheiat."Retragerea unitatilor armate din teritoriul in care trebuie sa se creeze un coridor de securitate s-a incheiat mai devreme decat s-a prevazut" in acord, a anuntat Soigu, citat de agentii ruse de presa.Turcia a lansat o ofensiva, la 9 octombrie, contra pozitiilor YPG, la est de Eufrat, in Siria, ceea ce a declansat un val de critici din partea multor tari, care se tem de o slabire a luptei impotriva jihadistilor SI.Ankara si-a intrerupt operatiunea, in baza a doua acorduri negociate separat cu Statele Unite si Rusia.In cadrul acordului ruso-turc, Politia Militara rusa si graniceri sirieni au fost desfasurati in sectoare de frontiera, pentru a "facilita" retragerea combatantilor kurzi.Dupa expirarea ultimatumului din acrodul lui Putin cu Erdogan, patrule militare turce si ruse urmeaza sa fie desfasurate intr-o zona de "zece kilometri latime de la frontiera".Fahrettin Altun nu a anuntat cand incep aceste misiuni de patrulare turco-ruse.