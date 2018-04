Atac armat intr-o universitate din Turcia: Cel putin patru oameni au murit

Ziare.

Atacatorul ar fi unul dintre angajatii universitatii, in functia de cercetator stiintific, si a impuscat mortal patru cadre didactice: decanul asistent, secretarul universitatii, un lector si unul dintre profesori, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Rectorul universitatii, prof. dr. Hasan Gonen, a precizat ca atacatorul a fost retinut de catre politisti. Motivele barbatului sunt deocamdata necunoscute.Incidentul a avut loc la Universitatea Osmangazi din Eskisehir, oras localizat in nord-vestul Turciei.Cel putin trei persoane au fost ranite in urma atacului armat si primesc ingrijiri medicale la fata locului. Potrivit informatiilor preliminare, atacatorul nu a incercat sa fuga si s-a predat arma de bunavoie gardienilor institutiei de invatamant.Citeste si O femeie a deschis focul in apropierea sediului companiei YouTube din California. A impuscat trei persoane apoi s-a sinucis