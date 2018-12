Atentionare de calatorie pentru Turcia cu privire la aeroportul Ataturk din Instanbul

Ziare.

Astfel, procesul preluarii activitatilor si zborurilor Aeroportului Istanbul Ataturk de catre Noul Aeroport Istanbul (LTFM) va incepe la 30 decembrie 2018, 00:00 UTC si se va termina la 31 decembrie 2018, 21:00 UTC.Dupa 31 decembrie 2018, ora 21:00 UTC, Aeroportul Istanbul Ataturk va fi inchis curselor aeriene pentru zborurile comerciale interne si internationale programate si neprogramate, deopotriva, fiind deschis insa pentru zborurile cargo, de mentenanta si tehnice, aviatie generala, zboruri business, pentru zborurile aeronavelor de stat si a celorlalte zboruri permise de Autoritatea Aeronautica a R. Turcia.Pentru a reduce posibilitatea aparitiei posibilelor probleme, pentru fluidizarea curselor aeriene si pentru siguranta si calitatea serviciilor de zbor pentru Noul Aeroport Istanbul (LTFM), dupa data de 31 decembrie 2018 21:00 UTC, capacitatea de trafic pentru Aeroportul Istanbul Ataturk va fi de 5 decolari, respectiv 5 aterizari, in total 10 zboruri pe ora. In primele 7 zile dupa data de 31 decembrie 2018 21:00 UTC, in masura in care va fi necesar, vor fi luate masuri suplimentare pentru fluidizarea curselor aeriene.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Ankara: +903124477940 si ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +902123583541; +902123580516; +902123583537, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Ankara: +905323181726 si al Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +905335420695.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://ankara.mae.ro , http://istanbul.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".